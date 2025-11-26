SUPER BEAVER¡¢³Ú¶Ê¡Ö·è¿´¡×¤¬ÁÏÎ©20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿NEXCOÃæÆüËÜ¤Î²ñ¼Ò¾Ò²ðWEB¥àー¥Óー¤Ëµ¯ÍÑ
¡¡SUPER BEAVER¤Î³Ú¶Ê¡Ö·è¿´¡×¤¬¡¢ËÜÆü11·î26Æü¤«¤éÇÛ¿®¤µ¤ì¤ëNEXCOÃæÆüËÜ ²ñ¼Ò¾Ò²ðWEB¥àー¥Óー¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜ±ÇÁü¤Ï¡¢½¢¿¦³èÆ°¤ò¹µ¤¨¤¿³ØÀ¸¤ä¡¢Æ¯¤¯¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ËÜ³Ú¶Ê¤¬»ý¤ÄÀ¤³¦´Ñ¤ÈÎÏ¶¯¤¤¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ì´¤òÉÁ¤¡¢Ç®Ãæ¤Ç¤¤ë»Å»ö¤ÎÌ¥ÎÏ¤äÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±ÇÁü¤Ï¡¢NEXCOÃæÆüËÜ¤Î¼ã¼ê¼Ò°÷¤¬¥â¥Áー¥Õ¤Ë¡£Æü¡¹¤Î¶ÈÌ³¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö»Å»ö¤È¤Ï²¿¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤ËºÇÁ±¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤è¤¦¤ÈÊ³Æ®¤¹¤ë»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜ»Üºö¤Ç¤Ïº£Ç¯·ëÀ®20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿SUPER BEAVER¤È¡¢²ñ¼ÒÁÏÎ©20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿NEXCOÃæÆüËÜ¤Ë¤è¤ëµÇ°¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢³Ú¶Ê¥ê¥êー¥¹Åö½é¤«¤é¼õ¸³À¸¤Ê¤É¤ò´Þ¤àÁ´¤Æ¤Î¿Í¤Ø¤Î±þ±ç¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æ»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡Ö·è¿´¡×¤ò»ÈÍÑ¡£º£²ó¤Î¥àー¥Óー¤Ç¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤ËÆ§¤ß½Ð¤¹½¢³èÀ¸¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤¹¿·¤¿¤Ê¥¨ー¥ë¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ªËÜ±ÇÁü¤Ï¡¢NEXCOÃæÆüËÜ¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ä¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¥º¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼«¤éµ¡ºà¼Ö¤ò±¿Å¾¤·Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ò²ó¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢³¹¤«¤é³¹¤Ø¤È¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò·Ò¤°¹âÂ®Æ»Ï©¤Î¡¢¤¢¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ë¤Ï¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤È¤âÉ¬»à¤ËÁ°¿Ê¤·Â³¤±¤¿Æ»¤Î¤ê¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤Æ²æ¡¹¤Î³Ú¶Ê¤òNEXCOÃæÆüËÜ¤Î²ñ¼Ò¾Ò²ðWeb¥àー¥Óー¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤ÆÄº¤¯Ì¤Íè¤Ø¤È·Ò¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¿´¤«¤é´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î±ÇÁü¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Î²¿¤«¤·¤é¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¡¢¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£ÁÇÅ¨¤Êµ¡²ñ¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆNEXCOÃæÆüËÜ¡¢Ç®°Õ¤¢¤ë20¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
