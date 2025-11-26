¡Ö»þ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡Ä¤È¤¤¤¦¤«µÕÌá¤ê!?¡×¥Ó¥Ó¥¢¥ó¡¦¥¹¡¼à¾×·â¤Î50ºÐ¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡Ö50ºÐ¤Ã¤Æ¥Ó¥Ó¤ë¡×¡Ö¥Ó¥Ó¥¢¥ó¤ËÅ¾À¸¤·¤¿¤¤¡×
¹õ¤¤¥É¥ì¥¹¤Î¥¹¥ê¥Ã¥È¤«¤éÄ¹¤¤µÓ¤¬¡Ä
¡¡ÂæÏÑ¤Î±Ç²è¾Þ¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¥Ó¥Ó¥¢¥ó¡¦¥¹¡¼(50)¤Î¶á±Æ¤¬¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ó¥Ó¥¢¥ó¡¦¥¹¡¼¤ÏÂæÏÑ½Ð¿È¤Î¥Þ¥ë¥Á¥¿¥ì¥ó¥È¡£1997Ç¯¤Ë¥¦¥Ã¥Á¥ã¥ó¥Ê¥ó¥Á¥ã¥ó¤ÎÆî¸¶À¶Î´¡¢¥¥ã¥¤¡Á¥ó¤ÎÅ·Ìî¤Ò¤í¤æ¤¤È¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ó¥¹¥±¥Ã¥Ä¡×¤ò·ëÀ®¡£2ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡ÖTiming¡×¤¬¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢Âç¿Íµ¤¤Ë¡£99Ç¯¤Ë³èÆ°µÙ»ß¤·¤¿¤¬¡¢2023Ç¯¤ÎNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤ÇÆÃÊÌ´ë²è¤È¤·¤ÆÉü³è¤·¤¿¡£
¡¡22Æü¤ËÂæËÌ»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¾Þ¡ÖÂè62²ó¶âÇÏ¾Þ¡×¤Î¼ø¾Þ¼°¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÅÐÃÅ¡£X¤Ë¡ÖºòÌë»ä¤ò¤«¤Ã¤³¤è¤¯Èþ¤·¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿³§¤µ¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤ªÈè¤ìÍÍ¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¹õ¤Î¥É¥ì¥¹¤Ç¥¹¥ê¥Ã¥È¤«¤éÄ¹¤¤µÓ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡ÖÄ¶µéÈþ¡ª¡×¡ÖÈþ¿À²½¿È¡×¡ÖÁ´Á³ÊÑ¤ï¤é¤º²Ä°¦¤¤¡×¡Ö50ºÐ¤Ã¤Æ¤Ê¤Ë¡©¥Ó¥Ó¤ë¥ï¡×¡Ö¥Ó¥Ó¥¢¥ó¥¹¡¼¤Ë¤Ê¤ëËâË¡¤Û¤·¤¤¡×¡Ö»þ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡Ä¤È¤¤¤¦¤«µÕÌá¤ê¤·¤Æ¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö¿´Â¡¤È¤Þ¤ë¡×¡Ö¥Ó¥Ó¥¢¥ó¥¹¡¼¤ËÅ¾À¸¤·¤Þ¤¹¡Ä¡×¡ÖÂÔ¼õ¡¢¿·¤·¤¤¥Ó¥Ó¥¢¥ó¤Î¼Ì¿¿¤ËÊÑ¤¨¤¿¡×¡Ö30Âå40Âå¤ÎÆüËÜ¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤¬ÂæÏÑ¤Ë¹¥´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ï¥Ó¥Ó¥¢¥ó¥¹¡¼¤Î±Æ¶ÁÂç¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£