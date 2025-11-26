俳優の加藤諒（35）が25日配信のABEMA「誰カブキ」にゲスト出演。ずっと“追っかけ”をしていた人気歌手の存在を明かした。

「誰カブキ」は、全身歌舞伎の衣装をまとったゲストが、スタジオに向かって激走。その正体を当てるというクイズ番組。

この日の「誰カブキ」の正体は加藤だった。スタジオに向かって激走する中で「誰カブキ」のヒントとして「歌手のきゃりーぱみゅぱみゅさんと毎年M―1を見ながらクリスマスパーティーをするほど仲が良いんですか？」という質問に丸のジェスチャーをしていた。

スタジオトークでさらば青春の光・森田哲矢が「きゃりーちゃんと仲良いよね。どういうきっかけで仲良くなったの？」と質問した。

加藤は「元々きゃりーちゃんの追っかけをしていて、ある時に共通の友だちが誘ってくれて、そこに居たのがきゃりーちゃんだった。そこからのお付き合いで昨日も一緒にちゃんこ鍋を食べました」と明かすと、スタジオから驚きの声が上がった。

そして「お正月にはきゃりーちゃんの旦那さん（俳優・葉山奨之）の実家で一緒に過ごす」と夫の実家にも訪問するぐらい仲良しな関係だと言及した。