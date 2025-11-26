阪神・小幡竜平内野手（２５）が２６日、西宮市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、１５００万増の４０００万円でサインした。（金額は推定）

今季は自己最多８９試合に出場し、打率・２２３。いずれもキャリアハイの５本塁打、１７打点、６盗塁をマーク。遊撃の守備でもチームを支え、ファン感謝デーでは伊原、高寺とともに、「フレッシュ大賞」に選ばれた。

球団からは「来年はアワードに行ってほしい」と期待の言葉を受け「そういう賞を受賞したいとずっと思っている」と呼応した。１試合２発を記録する長打力も発揮したが、本塁打の増加が打撃に影響があったという。「後半戦は一気に落ちた感じだったので波をなくしたい。（本塁打の増加は）それはそれで良かったけど、普段打たないのでいろいろ考えすぎた」と明かし、オフは打力の向上に取り組んでいく。

球団が同じ遊撃を守る米大リーグ・パイレーツのカム・デバニー内野手（２８）の獲得に動く中、小幡は「２年連続で離脱しているので１年間フルに戦い続けることを目標に頑張りたい」と来季はレギュラー定着を狙う。