最上階に設けられた大ホール＝２５日、ＫＤＸ横浜みなとみらいタワー

貸会議室大手のティーケーピー（ＴＫＰ）は２５日、横浜市西区のＫＤＸ横浜みなとみらいタワー（旧三菱重工横浜ビル）最上階の３３階に進出した。フロア面積は約１７００平方メートル。大手企業の集積が進む横浜・みなとみらい２１（ＭＭ２１）地区でセミナーや展示会利用のほか、ＭＩＣＥ（国際会議・展示場）需要を取り込む狙いだ。

三菱重工業は昨夏、横浜ビルの本社機能を東京都内に移転集約した。ＴＫＰは空きフロアだった最上階に入居し、三菱重工の旧会議室を一部改装して貸し出す。

三つの大ホール（各約３００平方メートル）と、大型モニター完備の配信専用ルームなど１３室を用意した。収容人数は計約１２００人を想定している。ＴＫＰは横浜や新高島駅周辺でも貸会議室を展開し、河野貴輝社長は「ＭＭ２１地区は元気な企業が続々とオフィスを構えている。まだまだニーズはある」と展望する。

一方、日中対立による中国政府の渡航自粛要請が事業のリスクになっている。企業が中国人向けに開催する会議やセミナーのキャンセルが相次いでいるといい、河野社長は「いつまで続くか分からない」と危機感を示した。