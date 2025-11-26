元乃木坂４６で女優の西野七瀬が２６日、都内で行われた「ＵＧＧ銀座松屋通り」（２８日オープン）のオープニングイベントに出席した。

淡いブルーのジャケットとブーツを合わせて登場。「ＵＧＧの今季の押しているカラーがイリュージョンブルー。爽やかで冬っぽい。全体的に雪ぽい感じになっているけど、カジュアルアップ的になったらいいな、と」と、コーディネートのポイントを語った。

司会者から「ＵＧＧを履いて、この冬出かけたい場所」を問われると、戸惑った表情。「たくさん人が集まる場所が多そうなので…」と少し考えてから「イルミネーションをしている住宅地を散歩したいですね。あそこの家すごいじゃんみたいな。ありますよね？エリアでイルミネーションを盛り上げているような。そういうところを発見していきたいです」と、西野らしい独特なクリスマスシーズンの楽しみ方を披露した。

南カリフォルニアを拠点とするグローバルライフスタイルブランド・ＵＧＧにとって、銀座で２店舗目となる。ベビー、キッズ、レディース、メンズ商品を扱い、定番のクラシックブーツやスリッポン、シューズ、アパレル、マフラーなどを展開する。

新店舗について「ホリデー気分が感じられて、ワクワクする。スタイリングによっていろんなテイストのファッションを楽しめるような万能なアイテムがたくさんありました」と語った。