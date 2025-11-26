株式会社イングラム（東京・千代田区）は２６日、現在のプロレス、格闘技界に大きな影響を与えてきた伝説のプロレス団体「ＵＷＦ」が２０２４年に４０周年を迎えたことを記念し、１２月２４日から来年１月１２日まで書泉ブックタワー９Ｆイベントホール（東京・秋葉原）で特別イベント「ＵＷＦ４０周年記念“無限大記念日”」を開催することを発表した。

「ＵＷＦ」は、かつて新日本プロレスで“過激な仕掛人”と言われた新間寿氏が１９８４年３月に設立した団体。ユニバーサル、旧ＵＷＦとも呼ばれた伝説のプロレス団体、第１次ＵＷＦが１９８４年に旗揚げされてから２０２４年で４０周年を迎えることになり、ＵＷＦの映像、ビデオ制作をしていたクエスト社の持つ４０００枚以上におよぶ当時の貴重なアーカイブの中から厳選した写真を展示する特別イベントをクエスト社、メディコム・トイ社協力のもと開催する。

藤原喜明、佐山聡（ザ・タイガー、スーパー・タイガー）、前田日明、高田延彦、山崎一夫がいたわずか１年半の活動期間であった第１次ＵＷＦの試合のみならず、控室やオフショットなど初めて見る貴重な写真を展示。また世界初のプロレス専門店「レッスル」が復活し、当時発売されていたＵＷＦグッズの復刻イメージ商品や開催記念商品などを発売する。入場チケットは１５００円。