プロ野球・ソフトバンクは26日、元ヘッドコーチ奈良原浩氏がコーディネーター（野手統括）アドバイザーに就任したことを発表しました。

奈良原氏は1990年にドラフト2位で西武に入団。その後、日本ハム、中日でプレーし、2006年を最後に現役引退。そして指導者へ転身します。古巣でコーチなどを歴任すると、2020年楽天で二軍監督として就任。その後は一軍内野守備走塁コーチや育成総合コーチを任せられました。ソフトバンクには小久保裕紀監督が就任した24年からヘッドコーチを務めていました。

▽2026年度 コーチングスタッフ

小久保裕紀 監督［90］

倉野信次 投手チーフコーチ兼ヘッドコーディネーター（投手）［94]

若田部健一 投手コーチ(ブルペン)［72］

中田賢一 投手コーチ(ブルペン補佐)［71］

村松有人 野手チーフコーチ［93］

長谷川勇也 打撃コーチ兼スキルコーチ［78］

本多雄一 内野守備走塁兼作戦コーチ［80］

大西崇之 外野守備走塁兼作戦コーチ［79］

細川亨 バッテリーコーチ［87］

斉藤和巳 2軍監督［88］

小笠原孝 2軍投手チーフコーチ［73］

奥村政稔 2軍投手コーチ［86］

森笠繁 2軍打撃コーチ［74］

金子圭輔 2軍内野守備走塁コーチ［91］

城所龍磨 2軍外野守備走塁コーチ［96］

郄谷裕亮 2軍バッテリーコーチ［84］

大越基 3軍監督［92］

フェリペ ナテル 3軍投手チーフコーチ［97］

寺原隼人 3軍投手コーチ［76］

大道典良 3軍打撃コーチ［75］

郄田知季 3軍内野守備走塁コーチ［82］

高波文一 3軍外野守備走塁コーチ［98］

清水将海 3軍バッテリーコーチ［83］

笹川隆 4軍チーフ兼守備走塁コーチ［014］

牧田和久 4軍投手コーチ［013］

中谷将大 4軍打撃コーチ［018］

川越英隆 コーディネーター(投手ファーム統括)［012］星野順治 コーディネーター(投手)［020］荒金久雄 コーディネーター(野手統括)［023］関川浩一 コーディネーター(野手)［019］森浩之 コーディネーター(野手)［022］井出竜也 コーディネーター(野手)［021］奈良原浩 コーディネーター(野手統括)アドバイザー［011］