『NOBROCK TV』で話題の森脇梨々夏、注目の一戦「井上拓真VS那須川天心」でラウンドガールに 反響相次ぐ
タレントの森脇梨々夏が、26日までに自身のインスタグラムを更新。24日に行われた、井上拓真と那須川天心によるWBC世界バンタム級王座決定戦で、ラウンドガールを務めたことを報告した。
【写真】かわいすぎる！注目の一戦でラウンドガールを務めた森脇梨々夏
森脇は「Prime Video Boxing 14。WBC世界バンタム級王座決定戦ラウンドガールを務めさせていただきました！熱い戦いに涙を堪えるのに必死でした。こんな素敵な大会に携われて幸せです！Amazon プライムビデオにてアーカイブが観れるのでぜひご覧下さい！」と写真を添えて投稿。
ファンからは「めっちゃかわいい！」「すさまじい破壊力」「笑顔もステキでした」などといった感想が相次いで寄せられている。
森脇は、テレビプロデューサー・佐久間宣行氏のYouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」のドッキリ企画で、リアクションがピュアすぎると話題を呼んだ。
