舞台『セーラームーン』北京公演、中止決定「やむを得ない事情により、現地の判断に従って」
ミュージカル『セーラームーン』の「"Pretty Guardian Sailor Moon" The Super Live北京公演」が中止となることが発表された。
【写真】カラフルで美味しそう！運営不備あった『セーラームーン』カフェ提供メニュー
公式サイトでは「11月28日(金)より開幕いたします"Pretty Guardian Sailor Moon" The Super Live中国ツアーにつきまして、やむを得ない事情により、現地の判断に従って12月19日(金)から12月21日(日)に予定しておりました、北京公演全5回を中止とさせていただくことになりました」と報告。
「公演を楽しみにしてくださっていた皆様には、ご迷惑とご心配をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げます。なお、杭州・上海公演につきましては、予定通り上演いたします。中止公演に関しては、払い戻しをさせていただきます」と伝えた。
■中止公演
2025年12月19日(金)19:30公演
2025年12月20日(土)14:00公演／19:30公演
2025年12月21日(日)14:00公演／19:30公演
※振替公演はございません。
「Pretty Guardian Sailor Moon” The Super Live」は、ミュージカル「美少女戦士セーラームーン」シリーズとは一線を画す、「美少女戦士セーラームーン」のパフォーマンスショー。 ダンス、映像、特殊効果を 駆使した、 パフォーマンスパートとライブパートでのスピード感のある構成 で、 2018年の東京プレビューを皮切りに、同年11月にパリ、2019年3月にニューヨーク、ワシントンD.C.2023年4月に台北で上演。海外ファンからも広く支持されており、11月〜12月には中国3都市を回るツアーの開催が決定していた。
