早稲田の学生が集う老舗喫茶店 飾らないスパゲッティの優しい味わいに心温まる
全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・早稲田のカフェ『喫茶ぷらんたん』です。
コロナを乗り越えた早大生の集いの場
2階席に上がると壁や梁の至るところに感謝を伝えるペナントが並んでいた。
“春のように温かい店でありたい”そんな想いで昭和25年から始まった喫茶店にもコロナの波が押し寄せた。一時は閉店も危ぶまれたものの、救ってくれたのがこの店に世話になった人々。冒頭のペナントは寄付金に対する返礼品なのだ。
毎日、大勢の学生さんがやってくる店内で過ごしていると自分もあの頃に戻った気分。フードはスパゲッティが中心で、どれも飾らない味わいにほっとする。
カルボナーラ800円、ナポリタン780円
『喫茶ぷらんたん』（手前）カルボナーラ 800円 ニンニクの風味を効かせ食欲を刺激、（奥）ナポリタン 780円 ケチャップの甘みが広がる王道の味
コーヒーはマスターによる自家焙煎。深煎りのまろやかな苦味とコクが広がり、いつまでもこの味と風情に浸っていたくなる。
『喫茶ぷらんたん』マスター 前田広喜さん
マスター：前田広喜さん「1階席はワンちゃん連れもOKです」
『喫茶ぷらんたん』
早稲田『喫茶ぷらんたん』
［店名］『喫茶ぷらんたん』
［住所］東京都新宿区戸塚町1-101-13
［電話］03-3202-8333
［営業時間］12時〜18時（予約のみ18時〜22時）
［休日］日・祝
［交通］地下鉄東西線早稲田駅3b出口から徒歩3分
※画像ギャラリーでは、ママさん手作りのふわふわ「シフォンケーキ」の画像がご覧いただけます。
撮影／浅沼ノア、取材／菜々山いく子
※月刊情報誌『おとなの週末』2025年10月号発売時点の情報です。
※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。
