広島・栗林良吏投手（２９）が２６日、マツダスタジアム内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、２０００万円アップの年俸１億８０００万円（金額は推定）でサインした。

今季は５５試合に登板し、１勝１敗、防御率２・２４、１０セーブ。３年連続５０試合以上に登板するタフネスぶりは健在だった。一方、シーズン途中からは守護神の座を譲り、セーブ数はプロ５年目で最少。「配置転換があったのはもちろん悔しい気持ちもありました」としながらも、「首脳陣の期待に応えたい気持ちが１年間の最後まで、その気持ちだけでいた」と振り返った。

年俸については５年連続のアップ査定。「正直、年俸が上がるとは思ってなかった」と想定していただけに、「すごい良い評価をしてもらった。大満足です」と笑顔だった。

来季からは先発に転向。キャッチボールの球数を増やすなど、着々と準備を進めている。「不安な気持ちが一番強いですけど、不安な気持ちがあるからこそ、練習を前向きに練習できている。やらなきゃという気持ちも強い」と力を込めた。