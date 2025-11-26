「インフルエンザ含め非常に混んでいる…不安」12月1日に健康保険証は期限切れに…「マイナ保険証」への移行本格化

12月1日ですべての健康保険証が期限切れになり、「マイナ保険証」への移行が本格化します。

これまでの健康保険証は、マイナンバーカードと一体化した「マイナ保険証」に切り替わるため、12月2日からは、受診する際に「マイナ保険証」か、健保組合などから発行される「資格確認書」が必要になります。

Live News daysは期限を前に都内のクリニックを取材しました。

12月から制度が変わることについて、貼り紙などで周知されています。

「マイナ保険証」利用者：

先月から使い始めた。会社では何かしらしないといけないと。マイナ保険証と資格確認書もらうかは、みんな分かれている。

「健康保険証」利用者：

切り替えないといけないとは思っているが、タイミング逃している。（12月以降は）マイナンバーカードにしようかと。奥さんにも早くしろとせかされているので。

「マイナ保険証」への登録は、マイナンバーカードを使って病院などのカードリーダーで手続き可能なほか、スマホから「マイナポータル」で登録することもできます。

全国の「マイナ保険証」の利用率（10月）は37％余りで、厚生労働省は混乱を防ぐため、期限切れの保険証を持参した場合でも資格情報が確認できれば2026年3月末までは保険診療を受けられるとしています。

いとう王子神谷内科外科クリニック・伊藤博道院長：

（期限切れの保険証の確認は）かなり手間暇、時間、大混乱の可能性があるので、インフルエンザも含め非常に混んでいる日々だから非常に不安。（12月以降）「マイナ保険証」や「資格確認書」を持参するよう（呼びかける）。