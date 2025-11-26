Saucy Dogが先週19日（水）に配信リリースした新曲「エデンの部屋」のミュージックビデオが、26日（水）20時にプレミア公開される。

「エデンの部屋」のMVは、過去に「結」「あぁ もう。」「魔法にかけられて」「魔法が解けたら」「スパイス」と数多くのMV作品を手掛けた吉田卓功監督が担当。歌詞の世界観を活かしたポップな映像作品となっているとのことだ。

なお、Saucy Dogは、12月17日（水）に9th Mini Album『カレーライス』のリリースが決定している。