Saucy Dog、「エデンの部屋」MVを今夜プレミア公開
Saucy Dogが先週19日（水）に配信リリースした新曲「エデンの部屋」のミュージックビデオが、26日（水）20時にプレミア公開される。
「エデンの部屋」のMVは、過去に「結」「あぁ もう。」「魔法にかけられて」「魔法が解けたら」「スパイス」と数多くのMV作品を手掛けた吉田卓功監督が担当。歌詞の世界観を活かしたポップな映像作品となっているとのことだ。
なお、Saucy Dogは、12月17日（水）に9th Mini Album『カレーライス』のリリースが決定している。
「エデンの部屋」
2025年11月19日（水）配信リリース
試聴：https://saucy-dog.lnk.to/edennoheya
9th Mini Album『カレーライス』
2025年12月17日(水) ON SALE
AZCS-1136 2,200円（税込）
試聴予約：https://saucy-dog.lnk.to/curryrice
商品予約：https://saucy-dog.lnk.to/curryrice_CD
収録曲
M1:スパイス (『映画クレヨンしんちゃん 超華麗！灼熱のカスカベダンサーズ』主題歌）
M2:エデンの部屋
M3:オレンジ （第１０５回全国高校ラグビー大会テーマソング）
M4:まっさら
M5:ワンダーランド
M6:奇跡を待ってたって (映画「恋に至る病」主題歌）
M7:犬も喰わない
Bonus Track（※CD ONLY）:愛しい日々よ
【先着予約購入特典】
Saucy Dog Online Shop/UNIVERSAL MUSIC STORE
オリジナルポストカード(Saucy Dog Online Shop/UNIVERSAL MUSIC STORE ver.)
TOWER RECORDS全店/TOWER RECORDS ONLINE
オリジナルポストカード(TOWER RECORDS ver.)
Amazon.co.jp
オリジナルポストカード(Amazon.co.jp ver.)
楽天ブックス
オリジナルポストカード（楽天ブックス ver.）
一般CDショップ
オリジナルポストカード(一般CDショップ ver.)