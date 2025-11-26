SUPER BEAVERの楽曲「決心」が、11月26日から配信されるNEXCO中日本 会社紹介WEBムービーに起用された。

本映像は、就職活動を控えた学生や働くことについて考えている若い世代の方々に向けて、SUPER BEAVERの「決心」が持つ世界観と力強いメッセージを通じて、夢を描き、熱中できる仕事の魅力や素晴らしさを伝えることを目指して制作された。

NEXCO中日本の若手社員をモチーフに、日々の業務に真摯に向き合いながら、「仕事とは何か？」という問いに向き合い、高速道路の利用者に最善のサービスを提供しようと奮闘する姿が描かれた映像に仕上がっている。

本施策は今年結成20周年を迎えたSUPER BEAVERと、10年1月に会社創立20周年を迎えたNEXCO中日本による記念コラボレーションでもあり、「決心」は楽曲リリース当初から、受験生などを含む全ての人への応援ソングとして支持されており、今回のムービーでは社会に踏み出す就活生の背中を押す新たなエールとして起用されている。

若手社員の挑戦と成長、それを後押しするようなエネルギーにあふれたSUPER BEAVERの楽曲が響く本ムービーは、NEXCO中日本の公式YouTubeチャンネルや、ドライバーズサイトなどで公開される。

■会社紹介ムービー概要

タイトル：「まもる編」・「つくる編」・「おもてなし編」

公開開始日：2025年11月26日（水）

楽曲：『決心』 SUPER BEAVER

NEXCO中日本 会社紹介ムービー 特設WEBページ

https://www.c-nexco.co.jp/special/movie/

【SUPER BEAVER コメント】

自ら機材車を運転し全国各地のライブハウスを回り続けてきた我々にとって、街から街へと自分たちを繋ぐ高速道路の、あの道のりには数えきれないほどの思い出があります。

楽しいだけではなくとも必死に前進し続けた道のりが、こうして我々の楽曲をNEXCO中日本の会社紹介Webムービーに起用して頂く未来へと繋がったこと、心から嬉しく思います。

この映像をご覧になった方の何かしらのきっかけになれたら、幸いです。素敵な機会をありがとうございます。そしてNEXCO中日本、熱意ある20周年おめでとうございます。

