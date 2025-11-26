ウルフルズが、2025年12月3日に発売するLive Blu-ray & DVD『“20th & 25th Anniversary” OSAKAウルフルカーニバル ウルフルズがやって来る！ ヤッサ！20/25』より、「あついのがすき」、「バンザイ〜好きでよかった〜」のライブビデオを配信することを発表した。

◆ウルフルズ 動画

＜ヤッサ！＞はウルフルズが2000年より開催している恒例の野外ワンマンライブ。本作は、2025年5月に行われた通算20回目25周年の記念すべき公演を全曲収録したライブ映像作品となる。

ライブビデオとして配信となるのは、11月26日に「あついのがすき」、12月3日に「バンザイ〜好きでよかった〜」以上の2曲となる。雨の中行われた＜伝説のヤッサ！＞の一端を是非ご覧いただきたい。また、本作の発売を記念して連日ライブのショート動画をSNSに投稿中だ。

https://youtu.be/aQsaT-Y1jtU

https://youtu.be/aykvgBgAwJA

そして、本作の通常盤にはライブ本編だけでなく、リハーサルやバックステージの模様を収録したレア映像コンテンツや、裏話＆脱線もあるここでしか聞くことのできないウルフルズメンバー3人によるオーディオコメンタリーも付いている。ライブは、ドローン映像や、本作のみの映像を追加収録した特別編集版となり、未公開写真を多数含むブックレット付きの豪華版となる。VICTOR ONLINE STORE限定セットは、「伝説となった雨のヤッサ」を記念したオリジナル折りたたみ傘 “カッサ！”を付属、さらに、配信限定で発売された、シングル「青春」 / 「おっさんのダンスが変だっていいじゃないか！」の2曲を収録したCDも付属。CDパッケージは、7インチ・アナログレコードサイズの紙ジャケット仕様のスペシャルパッケージとなる。さらに、さらに、ウルフルズ オフィシャルファンクラブ “ウルフルクラブ”会員には、限定特典として、25年にわたるヤッサのメインビジュアルをレイアウトしたクリアファイル付きとなる。特典は残りわずかとのことなので、お早めにチェックしていただきたい。

なお2026年も、5月30日に大阪・万博記念公園もみじ川芝生広場にて、＜ヤッサ！2026＞の開催が決定している。詳しくはオフィシャルサイトを確認してほしい。

◾️＜ヤッサ！2026＞

2026年5月30日（土）大阪・万博記念公園もみじ川芝生広場 ※雨天決行・荒天中止

OPEN 14:30 / START 16:30 ◆チケット（全て税込価格）

・ステージかぶりつき席：全指定席 大人￥100,000

※ウルフルクラブ・マニア(年額)会員のみ申込み可 ※限定14席

特典1：メンバーサイン入りスペシャルグッズプレゼント

特典2：本番直前のルーティンであるメンバーとスタッフのハイタッチ会に参加

特典3：専用エリア内のスペシャルチェアにて鑑賞

特典4：専用お手洗いあり ・花道かぶりつきエリア：ブロック指定・整理番号付き 大人￥30,000 / 子供￥5,500

特典1：スペシャルグッズプレゼント

特典2：専用お手洗いあり ・出ベソかぶりつきエリア：プロック指定・整理番号付き 大人29,000 / 子供￥5,500

特典1：スペシャルグッズプレゼント

特典2：専用お手洗いあり ・リラックスエリア：テント指定・テント内自由席・整理番号付き 大人・子供￥30,000

特典：リラックスエリア(テント)内にて椅子・テーブルあり ・前方エリア：ブロック指定・整理番号付き 大人￥12,000 / 子供￥5,500 ・ピクニックエリア：整理番号付き 大人￥12,000 / 子供￥5,500 ※全エリア 3歳以下入場不可

※子供チケットは公演当日4歳以上12歳以下のみが対象、かつ保護者同伴のうえ入場可

※チケット料金の他に万博記念公園入園料（大人￥260／子供￥80）が必要 ［チケット先行受付］

・ぴあカード会員限定 いち早プレリザーブ(抽選)

受付期間：11月26日（水）10:00〜11月30日（日）23:59

※1申込みにつき大人・子供チケットあわせて6枚、第3希望までお申込み可

※子供チケットのみのお申込み不可

※「ステージかぶりつき席」は受付対象外 ・プレイガイド最速プレリザーブ（抽選）

受付期間：11月29日（土）10:00〜12月8日（月）23:59

※1申込みにつき大人・子供チケットあわせて6枚、第3希望までお申込み可

※子供チケットのみのお申込み不可

※「ステージかぶりつき席」は受付対象外

◾️Live Blu-ray&DVD『“20th & 25th Anniversary” OSAKAウルフルカーニバル ウルフルズがやって来る！ ヤッサ！20/25』

2025年12月3日（水）発売

予約：https://www.jvcmusic.co.jp/ulfuls/yassa2025/ [通常盤]

・Blu-ray：Blu-ray / VIXL-505 / 8,800円（税込）

・DVD：DVD[2枚] / VIBL-1205〜1206 / 8,800円（税込） [VICTOR ONLINE STORE限定セット]

・Blu-ray： Blu-ray + CD[2曲] + グッズ / 13,200円（税込）

・DVD： DVD[2枚] + CD[2曲] + グッズ / 13,200円（税込） 収録曲

1.ウルフルズ A・A・Pのテーマ

2.ワルツ！

3.明日があるさ

4.センチメンタルフィーバー 〜あなたが好きだから〜

5.SUN SUN SUN ‘95

6.バカサバイバー

7.おーい！！

8.ゾウはネズミ色

9.ええねん

10.笑えれば

11.あついのがすき

12.愛すれば

13.アイズ

14.ヤッサ！コレカラ音頭

15.大阪ストラット

16.今夜どう？（ここまではOK！）

17.サムライソウル

18.僕の人生の今は何章目ぐらいだろう

19.びんぼう‘94

20.ヤング ソウル ダイナマイト

21.バンザイ〜好きでよかった〜

22.それが答えだ！ EN1.ガッツだぜ!!

EN2.ワンダフル・ワールド [Blu-ray / DVD]収録内容

・約3時間に及ぶ「伝説のヤッサ」で披露された全24曲を完全収録

・ドローン映像や、本作のみの映像を追加した特別編集版

・リハーサルやバックステージの模様を収録したレア映像コンテンツ

・未公開写真多数含むライブ写真ブックレット付き

・ウルフルズメンバーによるオーディオ・コメンタリー付き [VICTOR ONLINE STORE限定セット]

・7インチ・アナログレコードサイズパッケージ仕様 CD付属

収録曲

1.青春

2.おっさんのダンスが変だっていいじゃないか！ ・「伝説となった雨のヤッサ」記念！ オリジナル折りたたみ傘（晴雨兼用）“ カッサ！ “付属 [ウルフルズ オフィシャルファンクラブ “ウルフルクラブ”会員限定特典]

25年にわたるヤッサ・メインビジュアルをデザインしたクリアファイル付き！

◾️＜ウルフルズ ライブツアー2025-2026 ツーツーウラウラツー シーズン２＞

2025年※終了公演は省略

11月1日（土）岩手・一関文化センター OPEN/START 16:15/17:00

11月3日（月・祝）青森・弘前市民会館 大ホール OPEN/START 16:15/17:00

11月22日（土）富山・砺波市文化会館 OPEN/START 16:15/17:00

11月23日（日・祝）長野・須坂市文化会館 メセナホール OPEN/START 16:15/17:00 2026年

2月11日（水・祝）滋賀・滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール OPEN/START 16:15/17:00

2月14日（土）愛媛・西条市総合文化会館 OPEN/START 16:15/17:00

2月15日（日）山口・山口市民会館 OPEN/START 16:15/17:00

2月21日（土）鳥取・米子市公会堂 OPEN/START 16:15/17:00

2月23日（月・祝）奈良・なら100年会館 OPEN/START 16:15/17:00

2月26日（木）徳島・あわぎんホール（徳島県郷土文化会館） OPEN/START 16:15/17:00

2月28日（土）熊本・荒尾総合文化センター OPEN/START 16:15/17:00

3月1日（日）宮崎・都城市総合文化ホール OPEN/START 16:15/17:00

3月7日（土）栃木・かぬまケーブルテレビホール（鹿沼市民文化センター） OPEN/START 16:15/17:00 ・プレミアム席：9,000円（税込）＊各会場、前から4列目まで

・通常席：8,000円（税込）

※全席指定

※3歳以下⼊場不可、4歳以上12歳まで保護者同伴のうえ⼊場可（但し、座席が必要な場合はチケット必要） ▼ツアー特設サイト

http://www.ulfulsspecial.com/tsu-tsu-uraura2-2/

関連リンク ◆ウルフルズ オフィシャルサイト

◆ウルフルズ レーベルサイト

◆ウルフルズ オフィシャルX

◆ウルフルズ オフィシャルInstagram

◆ウルフルズ オフィシャルYouTubeチャンネル

◆ウルフルズ オフィシャルFacecook

https://youtu.be/aQsaT-Y1jtU

https://youtu.be/aykvgBgAwJA