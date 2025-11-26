SOFT BALLETのボーカリスト・遠藤遼一が、ソロプロジェクト・endsとしてビクターに残したMV全10タイトルを配信した。

今回配信されるMVは、「蜘蛛と星」、「自由なこころ」、「シャララ、「愛のうた」、「トキメキ」、「炎天」、「Way」、「すべてに等しく吹きつける風のように」、「SWEET DREAMS FOREVER」、「Purple」の全10タイトル。2001年に発売されたビデオ作品『MAGIC HOUR』に収録されていた10タイトルだが、ビデオ作品は入手困難となって久しいだけに、今回の配信はendsファンにとっては貴重な機会に、初めてendsに触れる人にとっても10曲中9曲はシングル曲のMVであるため良い導入機会になるはずだ。

またMV配信に合わせて、ビクターのカタログ専門サイト「MiQQe（ミッケ）」では音楽ライター・小野島大によるコラムを掲載。endsの歩みと魅力を前身SOFT BALLET時代も交えて総括、今なお渇望される再活動への期待感も添えて、endsの作品をより楽しめるコラムとなっているとのことなので、こちらもチェックしていただきたい。

◾️ends／MV10タイトル概要

配信日：2025年11月26日（水）

配信プラットフォーム：YouTube、Apple Music、LINE MUSIC 、U-Next (ダウンロード)iTunes、レコチョク、music.jp 「蜘蛛と星」(1996年・1stシングル) ※THE ENDS名義

「自由なこころ(1997年・2ndシングル)」

「シャララ」(1997年・3rdシングル)

「愛のうた」(1998年・4thシングル)

「トキメキ」(1998年・5thシングル)

「炎天」(1999年・6thシングル)

「Way」(1999年・7thシングル)

「すべてに等しく吹きつける風のように」(2000年・8thシングル)

「SWEET DREAMS FOREVER」(2000年・9thシングル)

「Purple」(2001年・6thアルバム『MAGIC DAYS -6th dimension- melody-side』収録曲) ▼MVプレイリスト

「ends(1996-2001) ＆ SOFT BALLET(1992-1995) Music Video」(YouTube)

https://www.youtube.com/playlist?list=PLYl8TUn3GuVHd0jwJBI8p1KsXOEKIlHDz ▼小野島大によるendsコラム

https://miqqe.jp/column/ends