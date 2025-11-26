Paleduskが、結成10年目にして初のフルアルバムとなる『PALEDUSK』をリリースした。

本作には、国内外で注目を集めるアニメ『ガチアクタ』第1クールのオープニングテーマ「HUGs」、同作第21話の挿入歌であり、ラッパー・唾奇を迎えた「SUPER NATURAL HIGH feat. 唾奇」、さらに粗品とのコラボが実現した「NO WAY!! feat. 粗品」などを含む全12曲を収録。これまでのPaleduskの持つアイデンティティを確かに刻みつけながらも、新たな一面を提示したアルバムに仕上がっているという。

CDは、通常盤とインディーズ時代のベスト盤をカップリングした2枚組仕様の2形態でリリース。いずれの初回盤にも、ステッカーに加え、全国17カ所を巡る初のワンマンツアー＜What is Paledusk?? TOUR 2026＞のファイナルシリーズの先行予約シリアルコードが封入される。

また、アルバムのリリースを記念した、バンド史上初となる全国ワンマンツアー＜What is Paledusk?? TOUR 2026＞のファイナルシリーズとなる東京、大阪、名古屋の追加公演も発表された。チケット先行受付は、ファンクラブ「PALE GARDEN」とアルバム「PALEDUSK」 封入シリアルコードにて、11月26日18時より開始。

◆ ◆ ◆

◾️KAITO コメント

Paleduskというバンドのアルバムが出る。今、僕が一番聴きたかったアルバムです。苦しい思いも、楽しい時間も、Paleduskと歩んできた時間全てが意味を持つ、そんなアルバムになっていると思います。1st album『PALEDUSK』をリリースできるまで一緒に歩んできてくれたみんな、ありがとうございます。これから初めて聴くあなたも、本当にありがとうございます。みんなの歌、みんなのアルバムになりますように。

◆ ◆ ◆

◾️DAIDAI コメント

魂込めて作りました。聴いてくれるあなたと、未来のロックを志す君にとっての宝物になれたら嬉しいです。新しいロックの形です。

◆ ◆ ◆

◾️TSUBASA コメント

1st Album “PALEDUSK”。僕たちの初めてのフルアルバムです。全12曲の全てが異なった色を持っていて、その1曲1曲がもたらしてくれる体験が、きっと素晴らしいものになると確信しています。そして2月からは、このアルバムを提げて、初めての全国ワンマンツアーを開催します。最新のPaleduskを皆さんにお見せできる日が楽しみです。ライブハウスで待ってます！

◆ ◆ ◆

◾️BOB コメント

結成10年を迎える今年、Paleduskにとって初めてのフルアルバムをリリースします。今回収録された楽曲たちは、どれも1つのジャンルや形にとらわれず、自由に「音楽」という体験の旅へ連れていってくれる作品ばかりです。とてもボリュームのある内容ですが、アルバム全体を通して聴くと、しっかりとした流れや世界が感じられると思います。インディーズベストも収録されたの2枚組を手に取っていただければ、Paleduskが歩んできた歴史をより深く感じてもらえるはずです。これまで応援してくれたみんなはもちろん、このアルバムをきっかけに、まだ出会えていない人たちにも強烈な挨拶がわりの1枚になれたら嬉しいです！ そして来年には、初のワンマンツアーも控えています。ぜひ会場でお会いしましょう！アルバムの楽曲を、ぜひ生で体感しに来てください！

◆ ◆ ◆

◾️1stフルアルバム『PALEDUSK』

2025年11月26日（水）リリース

CD予約：https://asab.lnk.to/Paledusk_1stAL_PALEDUSK ○アルバム+インディーズ・ベスト 2枚組

初回特典：ステッカー（絵柄A）、ツアー先行予約シリアルコード

品番：RZCB-87191〜2 価格：\6,500（税込） 2枚組ステッカー（絵柄A） ▼Disc-1

1.Paledusk Theme Song #1

2.I ♡ YOU BABY!!

3.PALEHELL

4.HUGs

5.NO WAY!! feat. 粗品

6.RUMBLE feat. Masato from coldrain

7.SUPER NATURAL HIGH feat. 唾奇

8.DIVE INSIDE FOREVER IN THE DARK

9.GOOD DEATH

10.AFTER DUSK feat. AB

11.I’m sorry

12.BIG M MELODY ▼Disc-2

1.AREA PD

2.SLAY!! feat. Hideyoshi

3.WIND BACK

4.9 SMILES

5.BLACK ICE

6.BBB feat. Such

7.HAPPY TALK

8.Blue Rose

9.NO! (VARIED ver.)

10.TOPPA

11.I’m ready to die for my friends feat. VIGORMAN

12.Q2 （HAPPY TALK ver.）

13.LIGHTS（HAPPY TALK ver.） ○アルバム ＜Disc-1＞のみ

初回特典：ステッカー（絵柄B）、ツアー先行予約シリアルコード

品番：RZCB-87193 価格：\3,300（税込） 通常盤ステッカー（絵柄B） ▼購入者特典

・TOWER RECORDS：直筆イラストステッカー

・Amazon：メガジャケ

・セブンネットショッピング：トート型エコバッグ

・楽天ブックス：アクリルキーホルダー 決定

・OTHER SHOPS(その他応援店）：B2告知ポスター

■＜What is Paledusk?? TOUR 2026＞ 2026年2月15日（日）福岡 LIVE HOUSE Queblick

2026年2月17日（火）奈良 NEVER LAND

2026年2月18日（水）京都 ROKA

2026年3月12日（木）岐阜 Yanagase ANTS

2026年3月13日（金）石川 LIVE HOUSE vanvanV4

2026年3月17日（火）静岡 Shizuoka UMBER

2026年3月18日（水）兵庫 太陽と虎

2026年3月19日（木）広島 Hiroshima CAVE-BE

2026年3月22日（日）神奈川 F.A.D YOKOHAMA

2026年3月23日（月）千葉 千葉LOOK

2026年3月24日（火）宮城 MACANA

2026年3月26日（木）岩手 the five morioka

2026年3月27日（金）秋田 LOUD AFFECTION

2026年3月29日（日）北海道 KLUB COUNTER ACTION

2026年4月16日（木）名古屋ダイヤモンドホール

2026年4月17日（金）大阪 BIGCAT

2026年4月20日（月）東京Zepp DiverCity ◆チケット代

スタンディング 5,000円（税込）

＊入場時に別途ドリンク代をいただきます

＊入場整理番号付

＊お一人様4枚まで

＊未就学児童入場不可（未成年の方は保護者の同意を得てご来場ください）

＊電子チケットでのご用意となります ▼チケット一般発売販売URL

https://w.pia.jp/t/paledusk2026/