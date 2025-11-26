「ココス 冬の福袋 2026」の予約販売がスタート！ココス自慢の紅茶を楽しめるオリジナルグッズが登場
株式会社ココスジャパンが全国に展開するファミリーレストラン「ココス」は、2025年11月18日10時より、寒い冬でもココロがはずむようなアイテムを詰め込んだ「ココス 冬の福袋2026」の予約販売をスタートした。
【写真】ココスらしい商品をデザインに取り入れた、包み焼きハンバーグ柄ニットバッグ
4840円の福袋は、ココス自慢の紅茶を楽しめるセット(オリジナルフレーバーの茶葉30グラム、茶こし付きマグカップ、ティースプーン)に加え、税込4400円分(※1)(店内飲食の場合)の食事券や、冬らしいノルディック柄のニットバッグ、ココスオリジナルデザインのマスキングテープやゼムクリップが手に入るお得な内容となっている。
※1：テイクアウトでも利用可能。テイクアウトで利用する場合は税率が異なる(8枚合計税込4320円相当)
■福袋概要
【予約期間】
2025年11月18日10時〜
※なくなり次第終了
【予約販売方法】
店頭のみにて受け付け
※レジにてスタッフに申し付け
※電話・Webでの予約販売は行われない
【お渡し期間】
2025年12月26日(金)〜2026年1月6日(火)
【販売店舗】
全国のココス508店舗(2025年11月11日時点)
※Airport Dining関西国際空港店では予約・販売を受け付けていない
【販売価格】
4840円
※予約はひとり3個まで
※予約の際にレジにて支払い
■商品概要
■包み焼きハンバーグ柄ニットバッグ
・サイズ：W250ミリ×H200ミリ×D80ミリ(持ち手は含まない)
・材質：【本体】ポリエステル／【持ち手】ポリエステル
包み焼きハンバーグやナイフ、スプーン、フォークといったココスらしい商品をデザインに取り入れた、冬にぴったりなノルディック柄のニットバッグ。
包み焼きハンバーグのビーフシチューソースをイメージしたブラウンを基調に、冬のコーディネートに合わせやすいあたたかみのある色味に仕上げられている。500ミリリットルペットボトルや折り畳み傘も入る使いやすいサイズで、生地に厚みがあり、マチがあるため、自立する。散歩やショッピングなど、冬のおでかけシーンで大活躍すること間違いなし。
■茶こし付きマグカップ
・サイズ：90ミリ×H130ミリ
・材質：【本体】磁器
・容量：380ミリリットル(茶こしを外した状態)
ココスの店舗が英国風のイラストで描かれた、茶こし付きの陶磁器製マグカップ。陶磁器の程よい重みとレトロなデザインが重厚感と高級感を演出する。
茶こしが付いており、飲むときは蓋を裏返して茶こしを置けるため、お気に入りの茶葉で本格的な紅茶を手軽に淹れることができる。香り豊かな一杯が、忙しい毎日にもちょっとした癒やしをプラス。
茶こしは取り外し可能なので、お手入れも簡単。紅茶だけでなく、コーヒーや白湯、ハーブティーなど、その日の気分に合わせて自由に楽しめる。
■ティースプーン
・W35ミリ
・材質：ステンレス
ココスのロゴがあしらわれた、ティーポットデザインの持ちやすい柄が特徴的なティースプーン。
セットの「ストロベリーハニーティー」などの茶葉の計量やマドラーとして、ティータイムを便利に楽しめる。日常のさまざまなシーンで使いやすいティースプーンだ。
■【福袋限定】ストロベリーハニーティー
・内容量：約30グラム、約7杯〜10杯分
・抽出時間：約5分
・賞味期限：2027年10月31日(日)
ネパール・カンチェンジュンガ茶園のフェアトレード茶葉を100％使用。ストロベリーとハニーの香り付けをした、この福袋でしか味わえないオリジナルティーだ。
ティースプーン1杯でカップ1杯分の適正量となっており、手軽にお茶を淹れて楽しむことができる。ストレートティーとして飲むのはもちろん、ミルクティーにするのもおすすめ。
「ココス」を含むゼンショーグループでは、「食を通じて、人類社会の安定と発展に責任をおい、世界から飢餓と貧困を撲滅する」という企業理念のもと、2007年から東ティモールとの直接提携型フェアトレードを開始。現在20カ国で取り組みを行っている。
ネパールのカンチェンジュンガ茶園で茶園労働者が丁寧に手摘みした茶葉を、ストロベリーハニーフレーバーとして仕上げた「ココスオリジナルティー」だ。
【おいしい飲み方】
(1)ティースプーン1杯(3グラム〜4グラム)分の茶葉を茶こしに入れる
(2)お湯200ミリリットルを注ぐ(カップの6分目程度まで)
(3)ふたをして5分待つ
(4)完成※やけどに注意
■マスキングテープ
・サイズ：約15ミリ幅×5メートル、全2種
ニットバッグと同じココスオリジナルのノルディック柄のマスキングテープ。
ココスカラーのイエローと、ニットバッグと同じブラウンの2個セット。手紙・手帳のデコレーションやプレゼントなどのラッピング、メモ代わりのシールなどとして、ココスが日常に寄り添う。
■ゼムクリップ
・サイズ：約25ミリ×20ミリ、全5種
※サイズはクリップの形によって異なる
COCO’Sの“C”、包み焼きハンバーグ、CoCoプリン、福袋に合わせてティーポットや、ティーカップをイメージしたデザインの5個セットのクリップ。資料などを留めるほかに、本のしおりとしても使える。
使いやすさは残しつつ、ユニークな見た目に仕上げたクリップが、日常に遊び心をプラスする。
■ココス 冬の福袋お食事券4000円分相当(500円券×8枚)
全国のココスで、受け取ったあとすぐに使える「ココス 冬の福袋お食事券」。
【有効期間】
2025年12月26日(金)〜2026年6月30日(火)
※全国のココスで利用できる
※ほかのクーポンとの併用可能
※一度の会計で複数枚利用可能
※本券1枚につき、レシートに記載の食事券代の税引前金額より500円を値引き
※お釣りは出ない
※店内飲食にて利用の場合、8枚合計税込4400円分相当
※テイクアウトでも利用可能。テイクアウト利用の場合は税率が異なる(8枚合計税込4320円相当)
※食事券の値引き後の金額に対して、ココスマイレージポイントが付与される
※富山・石川・福井・岐阜・滋賀・奈良県と京都府内のココスではココスマイレージのポイントは付与されない
今回の企画について担当者に話を聞いてみた。
ーー今回の企画の狙いは？
寒い冬でもココロがはずむような、遊び心あふれるアイテムやココスオリジナルの紅茶セットを詰め込みました。お食事券も入ったお得な福袋ですので、ココスファンの方はもちろん、これからココスに行ってみたいな、と思っている方にもぜひご購入いただきたいです。
ーー今回の企画のイチオシは？
イチオシは「包み焼きハンバーグ柄ニットバッグ」です。看板商品"包み焼きハンバーグ"やナイフ、スプーンといったココスらしいデザインをあしらった、ノルディック柄のニットバッグです。ビーフシチューソースをイメージしたブラウンを基調に、温かみのある色味に仕上げています。
ーー読者(ユーザー)へのメッセージは？
温かみのあるニットバッグやココスオリジナルの紅茶で、寒い冬も楽しく、温かくお過ごしください。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
