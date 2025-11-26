通算5回目の出演…クールポコが1月4日に行われるA東京vs広島のハーフタイムゲストで登場

11月25日、B1東地区のアルバルク東京は試合情報を更新。2026年1月4日に行われる『りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON』第18節 広島ドラゴンフライズ戦GAME2のハーフタイムに、お笑いコンビのクールポコがゲスト出演することを発表した。

クールポコの2人がA東京のフロアに立つのは、2021年1月の初出演から今回で通算5回目で、恒例となった“A東京にちなんだネタ”で会場を盛り上げる。過去にはネタの中に田中大貴（現サンロッカーズ渋谷）や、吉井裕鷹（現三遠ネオフェニックス）の名が盛り込まれるなどで、アルバルカーズの笑いを誘った。

今回ネタのターゲットにされるA東京の選手は誰になるのか、ハーフタイムもコートから目が離せない。

【動画】餅つきネタにチャレンジするA東京のルーク