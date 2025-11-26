日常を溶かすポップロックバンド・メルトタイマー、死生観を投影したニューシングル「ハローソング」リリース
「まるで時間が溶けるように過ぎていく、そんな音楽を。」をコンセプトに掲げる大阪のポップロックバンド・メルトタイマー。優しく聴き心地の良いポップなバンドサウンドに乗せて歌われる、人の辛さや痛みにそっと寄り添いながら背中を押すような歌詞は「アパシー」などSNSでも話題を呼び、様々なメンバー遍歴を乗り越えながら関西に留まらず関東でも活動を広げている。
そんなメルトタイマーが、本日配信シングル「ハローソング」を配信リリース。本作はライブでは何度か披露され、キャッチーなサビのメロディーが頭に残り会場でお客さんとの一体感が感じられる楽曲。
自らの死生観を投影し《ー誰かが言った、「真面目に生きてるぐらいが丁度いい」、実はそんなことないのかもね》という思いが込められ、山積みの問題、無機質なルーティンワーク、そんな辟易とした日常に共感して寄り添いながら、寂しさの中にふっと肩の力を抜いてくれるような一筋の希望が垣間見える1曲になっている。
来年1月31日には下北沢MOSAiCで、＜2nd ONEMAN LIVE「君を象るもの全て」＞を開催。メンバーの休止等、活動を続ける中での障壁が度重なる中で、一枚殻を破るための挑戦と位置づけた今回のワンマン。単純に持ち時間が長いという意味でのワンマンライブではなく、日々の喜怒哀楽を投下した一つの物語として楽しんでほしい。
◆ ◆ ◆
メルトタイマーVo,Gt隼風です。
この度ライブ定番曲である「ハローソング」をリリースする運びとなりました。
僕は元来暗い人間なので、歌詞にその影響が少なからず反映されるのですが、ポップでキャッチーなメロディーに乗せる事によってその成分がうまく中和できた作品になったと感じています。
皆さんの日々日常で感じる鬱屈とした感情に、少しでもこの楽曲が寄り添うことができれば幸いです。
◆ ◆ ◆
「ハローソング」
リリース日：2025年11月26日(水)
フォーマット：デジタル配信シングル
配信リンク：https://big-up.style/oKadtLiO2P
＜メルトタイマー 2nd ONEMAN LIVE「君を象るもの全て」＞
2026年1月31日(土) 下北沢MOSAiC
出演：メルトタイマー
会場 18:30 / 開演 19:00
一般予約 ￥2,500(+1 Drink)
学割 ￥1,500(+1 Drink)
関連リンク
◆メルトタイマー オフィシャルX
◆メルトタイマー オフィシャルInstagram
◆メルトタイマー オフィシャルTikTok
◆メルトタイマー オフィシャルYouTube