音楽番組『Star Song Special Season2』第5回が、明日11月27日16時より配信開始。MCは井戸田潤（スピードワゴン）が務め、ゲストとしてTravis Japanが出演する。

今回は、Travis Japanが新曲「Disco Baby」をスペシャルライブ。七五三掛龍也は「ディスコ調の曲で、昔にタイムスリップしたかのような感覚になれます」、川島如恵留は「たくさん“星のポーズ”が出てきますので一緒に踊ってください！」と見どころをアピールするが、一方松田元太は何を語るのか。

また、関西ジュニアの嶋粼斗亜と西村拓哉の2人は、Hey! Say! JUMP 山田涼介＆有岡大貴のユニット曲「My Girl」をカバー。「ずっと2人でやってみたかった曲なので、ぜひ楽しみにしてください」（西村）、「大人っぽい振り付けにも注目してもらえたらうれしいです」（嶋粼）とふたりも見どころをアピール。さらに嶋粼と西村は、ジュニアとともにKing & Princeの「HEART」も披露。ジュニアの渡辺惟良は「（嶋粼＆西村の）2人とは初めて踊りますが、2人ともかっこよくてハートがドキドキです！」とコメントしている。

トーク企画『Switch Question』では、Travis Japanと関西ジュニアの嶋粼＆西村が対面。嶋粼は「（Travis Japanとの）接点を絞り出しました！何滴か出てきた」と、川島との過去の交流を明かし、西村は「僕は元太くんと誕生日が同じで…」というエピソードを披露。優しく微笑む宮近海斗は「誕生日が同じじゃないと『誕生日が同じ』って言えないよね」など“ボケコメント”で存在感を発揮していく。

本題の質問タイムでは、嶋粼が「ワールドツアーについてお聞きしたい」と切り出し、世界5都市（ニューヨーク／アナハイム／台北／香港／バンコク）で行われたTravis Japanのツアー公演を深掘り。川島は「アナハイムで“舞台セット”がトラブルで届かなかった」というハプニングを振り返り、当時グループが取った対応を明かす。また、ツアーではTravis Japanが各国の言語で“胸キュンセリフ”に挑んだそうで、七五三掛が“ある言語”での胸キュンセリフをスタジオで再現。さらに、松田は公演先でのオフの過ごし方について「ニューヨークにいたときはブロードウェイを観に行ったり、人それぞれでした」と回想する。特に「趣味が散歩」だという松倉海斗は、ニューヨーク滞在中に1人で向かった場所があるという。

続いて、西村の質問がきっかけで話題はTravis Japanのダンスに移行。高いスキルを活かして自分たちで振り付けを行うことも多いTravis Japanだが、松田は吉澤閑也と七五三掛の振り付けに“言いたいこと”があるという。一方、嶋粼は“事務所の先輩の曲で印象的だった振り”も発表する。そのほか、中村海人が「先々月のことなんですけど……」と買い物での体験談を語るほか、吉澤が「忙しいマネージャーさんのために買った」という“高額プレゼント”が明らかになり、MCの井戸田は「男気があるね」と絶賛。

さらに今回は、特別企画としてTravis Japanと嶋粼＆西村が大喜利に挑戦。まずはTravis Japanのメンバーたちが回答を発表していくなか、嶋粼と西村は場をさらに盛り上げようとアドリブで爆笑行動を連発。体当たりでとっ散らかる2人に、MCの井戸田やTravis Japanは「すごい……（笑）」と笑いが止まらない。そんななか、七五三掛が控えめに「一応、書けました……」と回答を公開。スタジオはよりカオスになっていく。

（文＝リアルサウンド編集部）