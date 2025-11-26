愛知県を拠点に活動し、レゲエ・ヒップホップ・ポップスなどジャンルレスなスタイルで歌いこなすソロアーティスト・ちーかまん。幅広いトラックに乗せながら歌う等身大かつストレートで人間味あふれるリリックは、TikTokを中心に人々の心を掴んでいる。

本日11月26日（水）にリリースしたニューシングル「だいすき」は、シングルマザーへ贈る優しくて力強い応援歌。アコースティックを主軸にしたメロディーと寄り添うような歌声で歌った、日常の中の“なんでもないけれど大切な瞬間”をふと思い起こさせるような、親から子へ、そして自分の大切な人へ、無償の愛の尊さを感じる1曲に仕上がっている。無駄な装飾のない言葉でそのまま愛情を伝えたような歌詞は、リスナー一人一人の心にあたたかく染み渡り共感できる部分があるだろう。

◾︎ちーかまん コメント

この曲「だいすき」は日々、子育てに奮闘しているシングルマザーが息子（または娘）に捧げるラブレターのようなものです。僕自身が片親で母親を一番間近で見ていて大人になった今だからこそ母親目線で書けました。仕事と子育ての毎日で、疲れて帰宅しても、あなたの笑顔が母のすべてを癒してくれます。時には厳しく叱ってしまうけど、それはあなたが強く優しい大人になってほしいから。あなたは私の宝物で、世界で一番だいすきだよ。ママはいつもそばにいるから、一緒にがんばろうね。この歌を聴いて、少しでも気持ちが伝わったら嬉しいです。愛を込めて。

