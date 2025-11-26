北島三郎の公式YouTubeチャンネルが本日11月26日に開設された。

本チャンネルでは代表曲「まつり」、「北の漁場」、「風雪ながれ旅」、「与作」、「函館の女」など20曲のライブ映像が公開された。今回を第一弾とし、以降も順次ライブ映像が公開される予定とのこと。

＜北島三郎特別公演＞は、昭和43年、新宿コマ劇場で始まり、平成27年の最終公演まで46年に渡り上演。東京・名古屋・大阪・福岡の各劇場での総公演回数は4,578回を誇り、前人未到の記録として興行界に輝いている。

劇場公演のライブ映像は、これまで日本クラウンより商品化されてきたが、今では手に入りづらい商品も多くなっていた。そのためファンから「あの時の公演がまた観たい」との声に応える形で、長年のご声援ご支援に感謝の気持ちを込め、昭和100年というタイミングで北島三郎特別公演のライブ映像解禁に至った。

公式YouTubeチャンネル開設にあたり、北島三郎は「昭和、平成、令和と時代を超えて、今日まで歌い続けてこられましたのも、長年に亘る皆様のご支援の賜と、深く感謝しております。

昭和100年という一つの区切りとなる今年、私が長年取り組んできた劇場公演の映像を、これまでご支援頂きました皆様にYouTubeという新しい形でお届けできることを、嬉しく思います。これを機に、若い世代や海外の方にも演歌の良さを知ってもらえれば…」とコメントを寄せた。

また、本日11月26日、64年連続リリースとなるニューシングル「吾が道を行く」が発売となり、今作を含むストリーミング配信されているカタログ楽曲の全てがTikTok、Instagramでも使用できるようになっている。

シングル「吾が道を行く」

2025年11月26日発売 収録曲 吾が道を行く

作詩：原譲二 / 作曲：原譲二 / 編曲：遠山敦ふる里よ

【ライブ映像リスト】

まつり Live at 新宿コマ劇場 2006

北の漁場 Live at 明治座 2014

風雪ながれ旅 Live at 明治座 2014

函館の女 Live at 明治座 2013

与作 Live at 新宿コマ劇場 2006

加賀の女 Live at 新宿コマ劇場 2003

峠 Live at 梅田コマ劇場 2005

友情よ Live at 梅田コマ劇場 2005

歩 Live at 梅田コマ劇場 2005

ギター仁義 Live at 明治座 2013

男一代 Live at 明治座 2013

男の涙 Live at 明治座 2013

薩摩の女 Live at 新宿コマ劇場 2003

百年の蝉 Live at 明治座 2014

男橋 Live at 明治座 2014

竹 Live at 新宿コマ劇場 2003

橋 Live at 梅田コマ劇場 2005

山 Live at 新宿コマ劇場 1997

北の大地 Live at 新宿コマ劇場 2006

のぼり坂 Live at 新宿コマ劇場 2000