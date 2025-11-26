板野友美の“そっくり4歳娘”、父・高橋奎二らと眩しい笑顔「可愛すぎる」「理想の家族」「幸せいっぱい」
元AKB48メンバーでタレントの板野友美が、26日までにインスタグラムを更新。娘のショットを披露すると、称賛の声が寄せられた。
【写真】板野友美、そっくり4歳娘の“顔出し”ショット 家族ショットも（7枚）
娘の七五三の様子や、愛情あふれるSNS投稿に多くの反響が集まっている板野。今回は、先日4歳を迎えた娘の誕生日祝いを報告。「愛しい娘の4歳の誕生日。カウントダウンと当日は初のUSJに」「そして、東京に戻って、ばーばとじーじとパパと @keijitakahashi514 （編集部注：高橋奎二のインスタグラムアカウント） 皆で誕生日会をしました」「そして、2歳の誕生日の際に正面の顔出しを封印しましたが 4歳からはベビちん横顔の顔出しも封印します」とつづった。
親子3ショットなども添えており、ファンからは「可愛すぎる」「理想の家族」「幸せいっぱい」などの声や、数多くの「いいね！」が寄せられている。
板野は2021年1月5日に高橋と結婚し、同年10月、第1子となる女児の出産を発表。昨年12月には披露宴を行ったことを報告し、高橋との夫婦ショットを投稿していた。また、娘には連日「スゴイ美人」などのコメントが集まっている。
引用：「板野友美」インスタグラム（＠tomo.i_0703）
