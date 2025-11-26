乃木坂46・久保史緒里、初エッセイ『LOST LETTER』より「17通の手紙」各タイトルと自宅での写真が解禁
久保史緒里が乃木坂46卒業を機に書き下ろした初のエッセイ『LOST LETTER』（12月16日発売）より、エッセイ（17通の手紙）の各タイトルと、久保の自宅での写真が解禁された。
【写真】久保史緒里、『LOST LETTER』より美しい屋久島の夜のカットが公開
久保の部屋にはトップアイドルとして生きてきた9年間につづった、けれども渡せなかった約150通の手紙があった。卒業発表直前の短い夏休みに、彼女は訪れた屋久島でその手紙たちを燃やすことにした。本書は、その旅の道中や縄文杉への登山で去来した思いをつづったエッセイと「嫌われたくない人間」であると自覚する久保が、読者に宛ててのその人生経験を凝縮して書き下ろした「17通の手紙」からなる1冊。
幼い頃から卒業を目前に控えた現在に至るまでを振り返るロングインタビューに加え、手紙を手放した屋久島の夜と、手紙をつづってきた自宅で撮影した写真も収録されている。
エッセイ「17通の手紙」の各タイトルは、アイドルを目指した理由／学校という箱で生き抜く／親から学んだこと／オーディションを勝ち残る／プライベートの人間関係／グループ活動への適応／個人活動のマイルール／効率が悪いという個性／アウトプットは課題解決／愛すると許容のループ／自律の方程式／悟りの先にセルフプロデュース／国語のテストはもう終わり／リスク管理は武士モード／「私プロデューサー」にとってのアイドル／愛してくれてありがとう／始まりと終わりと始まり。
解禁となった写真は、『乃木坂46のオールナイトニッポン』でもリスナーとの間で度々話題に上がる久保の自宅にて撮影された。エッセイの執筆も終え、リラックスした表情の一枚。
久保は「長いこと、アイドルを卒業するときに、これまでの生き方を自ら綴った本を作りたいと思っていました。乃木坂46からの『卒業』は私にとって、人生の大きな節目であると自覚していたからです。24年間で得たものを、一度ここに全て置いていきたい。人の目を気にしすぎる心で、どうしてアイドルという社会を9年間生き抜くことができたのか。何故、私はわたしなのか。この本が、生きづらい世の中で今日を生きるための休憩所に少しでもなれば嬉しいです」とコメントしている。
乃木坂46からの卒業の日となる、あす11月27日にも、本書に関する情報が解禁となる。
久保史緒里書き下ろしエッセー『LOST LETTER』は、幻冬舎より12月16日発売。定価2200円。
【写真】久保史緒里、『LOST LETTER』より美しい屋久島の夜のカットが公開
久保の部屋にはトップアイドルとして生きてきた9年間につづった、けれども渡せなかった約150通の手紙があった。卒業発表直前の短い夏休みに、彼女は訪れた屋久島でその手紙たちを燃やすことにした。本書は、その旅の道中や縄文杉への登山で去来した思いをつづったエッセイと「嫌われたくない人間」であると自覚する久保が、読者に宛ててのその人生経験を凝縮して書き下ろした「17通の手紙」からなる1冊。
エッセイ「17通の手紙」の各タイトルは、アイドルを目指した理由／学校という箱で生き抜く／親から学んだこと／オーディションを勝ち残る／プライベートの人間関係／グループ活動への適応／個人活動のマイルール／効率が悪いという個性／アウトプットは課題解決／愛すると許容のループ／自律の方程式／悟りの先にセルフプロデュース／国語のテストはもう終わり／リスク管理は武士モード／「私プロデューサー」にとってのアイドル／愛してくれてありがとう／始まりと終わりと始まり。
解禁となった写真は、『乃木坂46のオールナイトニッポン』でもリスナーとの間で度々話題に上がる久保の自宅にて撮影された。エッセイの執筆も終え、リラックスした表情の一枚。
久保は「長いこと、アイドルを卒業するときに、これまでの生き方を自ら綴った本を作りたいと思っていました。乃木坂46からの『卒業』は私にとって、人生の大きな節目であると自覚していたからです。24年間で得たものを、一度ここに全て置いていきたい。人の目を気にしすぎる心で、どうしてアイドルという社会を9年間生き抜くことができたのか。何故、私はわたしなのか。この本が、生きづらい世の中で今日を生きるための休憩所に少しでもなれば嬉しいです」とコメントしている。
乃木坂46からの卒業の日となる、あす11月27日にも、本書に関する情報が解禁となる。
久保史緒里書き下ろしエッセー『LOST LETTER』は、幻冬舎より12月16日発売。定価2200円。