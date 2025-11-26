『ばけばけ』“勘右衛門”小日向文世に春到来!? 「恋してるね？」「成就して欲しい」 “スキップ師匠”呼びにも反響
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第9週「スキップ、ト、ウグイス。」（第43回）が11月26日に放送され、トキ（高石）の祖父・勘右衛門（小日向文世）の様子に視聴者から反響が寄せられた。
【写真】明日の『ばけばけ』 トキ（高石あかり）をにらむ錦織（吉沢亮）
トキのもとに錦織（吉沢亮）が訪ねてくる。錦織は知事（佐野史郎）から、リヨ（北香那）とヘブン（トミー・バストウ）が恋仲にならないよう命じられ、そのサポートをトキに頼みに来たのだった。しかし、リヨにもヘブンとの恋の応援を頼まれていたトキは板挟みにあう。
ある朝の食卓で、父・司之介（岡部たかし）に女中の仕事の様子を尋ねられたトキは、ヘブンが徐々に日本の暮らしに慣れてきたと伝える。続けて「何だか仲のええ女性もいるみたいだしね」とつぶやいたことから、家族の関心はヘブンに妻がいるのかどうかに。
「妻がおったら、日本に連れてくるじゃろ」と言う司之介に対し、トキはヘブンの国では生活様式が異なることを説明する。部屋の中でも履物を履いて暮らし、畳がないという話に驚く一同だったが、それが妻を連れてこない理由にはならないとして、やはり妻はいないのではと推測する。
そこで、ヘブンが40歳と知った司之介が「40!? そげなええ年して仲がええとは…。全く恥を知れと言うか、なんというか…。ほんとにこれだけんペリーは。ねえ？ 父上」と勘右衛門に話を振ると、勘右衛門は「うん…まあ…。」と言葉を濁し、「まあ、これまでの我々の常識ではな。武士の世が突如終わったように、人生と言うのは何が起こるか分からん。いきなり…春が訪れることも…あるんだないかのお」とどこか含みのある言葉を返す。そこに、隣家の子どもたちが「おはようございます！ スキップ師匠」と勘右衛門を呼びに来る。
その後、仕事へ向かうトキが勘右衛門にあいさつをしに来ると、スキップの練習を見守っていた女性・タツが「おはようございます」とトキに声をかける。トキがとまどう表情を浮かべる中、勘右衛門はにこにこ顔でトキを送り出すのだった。
松江のラストサムライこと勘右衛門に訪れた“春の予感”に、SNSでは「勘右衛門さんにも春が……」「ん？ 勘右衛門さん？ 恋してるね？」「鼻の下が伸びすぎてますよ！ 勘右衛門さんw」「おじじ様の恋は成就して欲しいですね」「いよいよ文明開化を迎えそうなおじじ様。黒船に乗ってきたのはタツさんでしたね」といった反響が寄せられ、“スキップ師匠”と呼ばれていることについても「勘右衛門スキップ師匠になってる」「スキップ師匠（笑）」などと突っ込みが寄せられている。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
