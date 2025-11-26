¡Ú²¶¤Î³Ú´ï¡¦»ä¤Î°¦µ¡¡Û1935¡Ö°ìÀ¸¤ÎÁêËÀ¡×
¡Ú¥³¥ó¥Ð¥Ã¥È¥®¥¿¡¼ ¥«¥¹¥¿¥à¥¹¥È¥é¥È¡Û¡ÊÈÄ¶¶¶è¡¡¥Þ¥Ã¥µ¥ó¡¡60ºÐ¡Ë
27ºÐ¤Î»þ¤Ë¥³¥ó¥Ð¥Ã¥È¥®¥¿¡¼¤Ç¥¹¥È¥é¥È¤ò¥ª¡¼¥À¡¼¥á¥¤¥É¤·¤Æ¤¢¤Þ¤ê¤ÎÃÆ¤¤ä¤¹¤µ¤ËÄ¹Ç¯¥á¥¤¥ó¥®¥¿¡¼¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙÆ±¼Ò¤Ç2ËÜÌÜ¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¥á¥¤¥É¥¹¥È¥é¥È¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»þÂå¤Î¿Ê²½¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£Á°¤Î¥®¥¿¡¼¤Ï30Ç¯»È¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢º£ÅÙ¤Î¥®¥¿¡¼¤â¤½¤ì¤¯¤é¤¤»È¤¦¤È¤·¤Æ¡¢30Ç¯¸å¤Ï90ºÐ¡£¤¿¤Ö¤ó¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤Î¥á¥¤¥ó¥®¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Â¾¤Ë¤â¥®¥Ö¥½¥ó¤Î¥ì¥¹¥Ý¡¼¥ë¤ä¥»¥ß¥¢¥³¡¢90Ç¯Âå¤Î¥·¥§¥¯¥¿¡¼¥¹¥È¥é¥È¤Ê¤É¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¥«¥¹¥¿¥à¥á¥¤¥É¤¬¼ê¤ËÆëÀ÷¤ß¤Þ¤¹¡£
¤¤¤ï¤æ¤ë°ìÀ¸Êª¤È¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥®¥¿¡¼¤È2ËÜ¤â½Ð²ñ¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¥Þ¥Ã¥µ¥ó¤µ¤ó¤Ï¹¬¤»¤â¤ó¤À¤è¡£¤µ¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤ëÈ¯¸À¤¬¡¢»þÂå¤Î¿Ê²½¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¡£¤É¤ì¤Ï¤É¤³¡©¤Ê¤Ë¡©ÆóËÜ¤Î¥®¥¿¡¼¤òÈæ¤Ù¤ë¤È¸«¤¿ÌÜ¾å¤Ï¤¢¤Þ¤ê°ã¤¤¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤ä¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ï°ã¤¦¤·¡¢¥Ð¥¤¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÍÌµ¡¢ºà¼Á¤Î°ã¤¤¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤ÏÃ±¤Ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Î°ã¤¤¤Ç¡¢»þÂå¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤è¤Í¡©¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤á¤ÆÊ¬¤«¤ëÀºÅÙ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡©¤¤¤ä¡¢¥³¥ó¥Ð¥Ã¥È¤Ê¤ó¤ÆÅö½é¤«¤é¹âÀºÅÙ¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ê¤¡¡£¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ÎÃÆ¤¿´ÃÏ¤È¥È¡¼¥ó¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ä¤«¤Ê¡£¡ÊBARKS ±¨´ÝÅ¯Ìé¡Ë
¡ú³§¤µ¤ó¤Î³Ú´ï¤ò¾Ò²ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡Ö²¶¤Î³Ú´ï¡¦»ä¤Î°¦µ¡¡×¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢³§¤µ¤ó¤´¼«Ëý¤Î³Ú´ï¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£BARKS³Ú´ï¿ÍÊÔ½¸Éô¤Þ¤Ç¥¬¥ó¥¬¥ó¤ª´ó¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÊÔ½¸Éô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¤´¾Ò²ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°Ê²¼¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê1¡ËÅê¹Æ¥¿¥¤¥È¥ë
¡¡¡ÊÎã¡ËÉ¬»à¤Ë¥Ð¥¤¥È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤ÈÇã¤Ã¤¿Æ´¤ì¤Î¥¸¥ã¥¬¡¼
¡¡¡ÊÎã¡Ë³¨¤ò½ñ¤¤¤¿¤éÀ¤³¦°ì¤«¤ï¤¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥«¥ê¥ó¥Ð
¡Ê2¡Ë³Ú´ïÌ¾¡Ê¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥â¥Ç¥ëÌ¾¡Ë
¡¡¡ÊÎã¡Ë¥È¥é¥ô¥£¥¹¡¦¥Ó¡¼¥ó¡¡TB-1000
¡¡¡ÊÎã¡Ë¼«ºî¥¿¥ó¥Ð¥ê¥ó¡¡¼êºî¤ê3¹æ
¡Ê3¡Ë¤ªÌ¾Á°¡¡½êºß¡¡Ç¯Îð
¡¡¡ÊÎã¡ËÎý½¬·ù¤¤¤µ¤ó¡¡ÀÅ²¬¸©¡¡21ºÐ
¡¡¡ÊÎã¡Ë»³ÅÄÂÀÏº¤µ¤ó¡¡ËÌ¶èÀÖ±©»Ô¡¡XºÐ
¡Ê4¡ËÀâÌÀ¡¦¼«Ëý¥È¡¼¥¯
¡¡¢¨Ê¸¾ÏÎÌÌä¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡¿¤³¤À¤ï¤ê¡¿¼«Ëý¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¡¢²¿¤Ç¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¤¢¤Õ¤ì¤ëÅê¹Æ¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê5¡Ë¼Ì¿¿
¡¡¢¨ºÇÂç5Ëç¤Þ¤Ç
¡ü±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¡§https://forms.gle/KaYtg18TbwtqysmR7
