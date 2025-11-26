村重杏奈、イケメン弟＆祖父母顔出しの食卓ショット公開「美男美女きょうだい」「ほっこり」と反響
【モデルプレス＝2025/11/26】タレントの村重杏奈が11月25日までに、自身のInstagramストーリーズを更新。祖父母と弟・匠真くんと食卓を囲む様子や、匠真くんとの2ショットを公開した。
【写真】27歳元HKT「そっくり」イケメン弟＆祖父母の実家感漂うショット
村重は「じいちゃんばあちゃんに会えた！すき焼き（おばあちゃん特製）とお寿司食べてお昼寝して 心が満足！あとしょうまが釣った魚食べた」とコメント。寿司やすき焼きなどの料理がずらりと並んだ食卓を囲む祖父母と匠真くんの写真を公開した。
また、「一緒にマリカ」とゲームのコントローラーを持った自身と匠真くんの2ショットも披露している。
これらの投稿に、ファンからは「家族の温かさが伝わる食卓」「家族時間にほっこり」「匠真くんイケメンすぎる」「美男美女きょうだい」「そっくり」「リラックスできてよかった」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
