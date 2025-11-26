高橋ユウ、家族に人気の朝食公開「朝から豪華」「子どもが喜ぶの分かる」の声
【モデルプレス＝2025/11/26】モデルの高橋ユウが11月25日、自身のInstagramストーリーズを更新。朝食の様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】34歳2児の母モデル「彩りが綺麗」豪華朝食
高橋は「朝ごはん」「子ども達も大好きなサーモンはいつも魚耕さんの」とつづり、サーモンをたっぷり乗せた丼を公開。鮮やかなサーモンの刺身に卵黄や刻み海苔、かつお節などを添え、栄養バランスにも配慮された朝食を紹介した。
奥の丼には、夫で元K-1ファイターの卜部弘嵩のアカウントをメンションしており、夫との朝食時間であることがうかがえる。
この投稿には「美味しそうすぎる」「朝から豪華」「彩りが綺麗」「子どもが喜ぶの分かる」「センスが素敵」「真似してみたい」といったコメントが寄せられている。
高橋は、2018年10月に卜部と入籍。2020年1月に第1子男児、2022年12月に第2子男児の出産を発表した。（modelpress編集部）
◆高橋ユウ、家族に人気の朝食を披露
◆高橋ユウの投稿に反響
