Snow Man初のポップアップイベント、日本凱旋開催決定 大阪＆東京で実施【日程・会場詳細】
【モデルプレス＝2025/11/26】2025年夏にソウルからスタートし、台北、バンコクと巡ってきたSnow Man初のポップアップイベント「Snow Man 1st POP-UP」が、大阪と東京で凱旋開催されることが決定した。
【写真】Snow Manメンバー、都内降臨 パニック状態で自ら呼びかけ
イベントのテーマでもあるSnow Manの「真っ白い世界」に真冬の日本で飛び込むことができる同ポップアップストア。会場内ではこれまでに開催してきた各地域をイメージして撮影された現地のフォトグラファーによるキービジュアル展示の他に、Snow Manの軌跡を辿る展示やフォトスポットが随所に散りばめられており、どこを見てもSnow Man一色の世界が広がっている。
会場を巡ったあとはオリジナルフレームで撮影のできるフォトブースや、「Snow Man 1st POP-UP」オリジナルグッズの購入もでき、特別な空間と体験をすることができるイベントに。また、各地域でもシンボルとなっていた巨大雪だるまが大阪と東京にも出現。フォトスポットにもなっている。各会場の入場については事前予約制となり、入場申込方法やグッズの販売に関する最新情報はPOP-UP特設サイトに掲載される。（modelpress編集部）
日程：2025年12月20日（土） 〜 2026年1月18日（日）
※短縮営業 12月20日（土）、12月31日（水）、1月18日（日）
※休館 1月1日（木）
時間：10：00〜20：00（最終入場19：00）
※12月20日（土）13：00〜20：00（最終入場 19：00）
※12月31日（水）・1月18日（日）10：00〜17：30（最終入場16：30）
会場：VS．（グラングリーン大阪内）
住所：大阪府大阪市北区大深町6−86 グラングリーン大阪 うめきた公園 ノースパーク VS．
日程：2026年1月22日（木）〜2月22日（日）
時間：10：00〜20：00
会場：六本木ヒルズアリーナ・ヒルズ カフェ／スペース
住所：東京都港区六本木6−10−1
【Not Sponsored 記事】
