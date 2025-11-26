USJ“クールジャパン”に初の「葬送のフリーレン」、「呪術廻戦」「コナン」等5大作品ラインナップ公開
【女子旅プレス＝2025/11/26】ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、日本発の世界的人気エンターテイメント作品の世界に全身で飛び込むことができるイベント「ユニバーサル・クールジャパン 2026」を、2026年1月30日（金）より順次開催。パーク初登場となる「葬送のフリーレン」をはじめ、「名探偵コナン」、「呪術廻戦」「モンスターハンターワイルズ」、東野圭吾原作「マスカレード」シリーズを含む5大作品のラインナップが公開された。
◆USJに日本発5大作品が一堂に集結 「葬送のフリーレン」が初登場
今回特に注目を集めるのが、パーク初登場となる「葬送のフリーレン」。千年以上生きる魔法使いフリーレンと、彼女が出会う人々の旅路が描かれる同作は、原作コミックスが累計3,200万部を突破。多くのファンの心を掴んで離さない同作が、どのような体験に昇華されるのか期待したい。開催は2026年初夏頃を予定しており、アトラクション詳細は後日発表となる。
◆「名探偵コナン」3つのアトラクションで“異次元の緊迫感”を
「名探偵コナン」の世界に体まるごと飛び込める毎年好評の一大イベント「名探偵コナン・ワールド」が2026年も登場。パークならではのクオリティで実現した3つのアトラクションで、コナンの世界へ没入できる。
名探偵コナン・ザ・エスケープは、リアル脱出ゲーム形式で、その場で巻き起こる事件に自らの頭脳で挑む。開催は2026年1月30日（金）から6月30日（火）まで
名探偵コナン×ストーリー・ライドは「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」とコラボレーションし、物語の世界を疾走する。開催期間は2026年1月30日（金）〜6月30日（火）だが、2月2日（月）から2月21日（土）までは休止期間となる。
名探偵コナン・ミステリー・レストランは、従来の “ミステリー×食”体験に、今年は本格的な生歌が加わりパワーアップ。開催は2026年1月30日（金）から5月31日（日）まで。「ユニバーサル・プライム年間パス・グランロイヤル」会員向けの先行販売は2025年12月12日（金）より開始される。
◆「呪術廻戦」完全新作4-Dショー＆ライドが登場
{8img:center:w700:cap}原作コミックスのシリーズ累計発行部数は驚異の1億部を突破、完結後も熱狂が続く「呪術廻戦」。2026年1月からのTVアニメ第3期「死滅回遊 前編」放送開始に合わせ、パークでも新たな“呪い”との戦いが幕を開ける。
「呪術廻戦・ザ・リアル 4-D」が、完全新作オリジナル・ストーリーで復活。3D映像と振動や水しぶきなどの特殊効果により、虎杖たちの戦いを全身で体感できる。
また「呪術廻戦×ストーリー・ライド」として、「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」でのストーリー・ライドも運行。両アトラクションとも、開催期間は2026年1月30日（金）から2026年8月18日（火）までのロングラン開催となる。
◆「モンハン」の世界観レストラン＆ARラリーは開催中
最新作「モンスターハンターワイルズ」の世界を楽しめるコラボレーションは、他作品に先駆けて既にスタートしている。
「ロストワールド・レストラン」にて開催中のテーマ・レストラン「モンスターハンターワイルズ 〜モリバーの宴〜 」では、アイルーたちが出迎える中、ワイルドな焚き火料理を味わえる。
また、パーク内を探索するARスタンプラリー「環境生物と大型モンスターの生態調査」も開催。スマートフォンを使って気軽に参加でき、クエストクリアでゲーム内で使用できる特典コードが入手可能だ。
◆東野圭吾原作「マスカレード」シリーズで極上のミステリー体験
昨年に続く、ミステリー作家・東野圭吾原作の「マスカレード」シリーズとのコラボレーション。大人のためのエンターテイメントとして好評を博した参加型リアル・ミステリーショー「狙われた仮面舞踏会」が2年連続で開催決定。自身が登場人物となり、生身で推理する没入感はそのままに、舞台となる「ピーコック・シアター」での本格ビュッフェがリニューアルされる。
今回は「ベネチア」を感じる料理を取り入れたオードブルからビュッフェ、デザートが提供され、食事と推理の両面で本格的な時間を過ごせる。開催期間は2026年1月30日（金）から6月30日（火）まで。チケットは2025年12月9日（火）より順次販売開始となる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
