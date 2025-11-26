フリーアナウンサーの中川安奈（32）が、顔出しした妹との2ショットを披露し、反響が寄せられている。

中川は2016年にNHKに入社し、“NHKの峰不二子”と呼ばれ人気アナウンサーとなった。2025年3月にはNHKを退社し、フリーアナウンサーとして活動している。Instagramでは、背中の開いた黒のタンクトップ姿や、デコルテがあらわな私服コーデなど、プライベートな姿も発信してきた。

顔出しした妹との２ショットに反響

11月24日の投稿では、妹と一緒にシンガーソングライター・Ayumu Imazuのライブを鑑賞したことを報告。「ライブTシャツを着て、最高な歌とダンス、仲間への熱い思い、おちゃめなトーク…。Ayumu Imazuのライブを見に行くのは3回目ですが、今回がこれまでで1番大きい会場で観客もたくさんで、活躍がファンの1人としてとってもうれしいです！一緒にうたって踊って、席もステージから近くて大興奮。もしかしてこれが推し活なのかな」とつづっている。

この投稿には「双子みたいに2人とも可愛くて、よく似てますね」「あまりにも美しいツーショットです」「美人姉妹、かわいい」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）