³ÚÅ·¡¢ËÜµòÃÏµå¾ì¤Î²þ½¤¤òÈ¯É½¡¡³°Ìî¥Õ¥§¥ó¥¹ºÇÂç6¥á¡¼¥È¥ëÁ°¤Ø
¡¡¥×¥íÌîµå³ÚÅ·¤Ï26Æü¡¢ËÜµòÃÏ¤Î³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥¯µÜ¾ë¤Î³°Ìî¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò¡¢Íèµ¨¤«¤éºÇÂç¤Ç6¥á¡¼¥È¥ëÁ°¤Ë½Ð¤¹¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ËÜÎÝÂÇ¿ô¤ÎÁý²Ã¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£Âç·¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¤â¤è¤êÁ¯ÌÀ¤Ê±ÇÁü±é½Ð¤¬²ÄÇ½¤Ê¤â¤Î¤ËÆþ¤ìÂØ¤¨¡¢µåÃÄ¤Ï¡Ö¤è¤ê¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ç¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È´ÑÀïÂÎ¸³¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ïº¸Ãæ´Ö¤¬ºÇ¤âÁ°¤Ë½Ð¤ë°ìÊý¡¢±¦Ãæ´Ö¤Ï4¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢º¸±¦ÈóÂÐ¾Î¤È¤Ê¤ë¡£¹â¤µ¤Ï°ìÉô¤ò½ü¤2¥á¡¼¥È¥ë¡£Ãæ·ø¡¢Î¾Íã¤Îµ÷Î¥¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£