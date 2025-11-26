フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は２６日、日本相撲協会がこの日、大相撲初場所（来年１月１１日初日・両国国技館）の番付編成会議と臨時理事会を開き、関脇・安青錦（安治川）の大関昇進を満場一致で決めたことを速報した。

番組には、昇進伝達式を前にした安青錦が福岡・久留米市の部屋から生出演。ＭＣを務める俳優の谷原章介は「今場所、今まで勝てなかった豊昇龍関に一度、勝った。そして、優勝決定戦にも臨みました。そのときのお気持ちいかがでしたか？」と質問した。

安青錦は、九州場所の優勝決定戦と本場所を合わせて豊昇龍に４戦全勝している。

これに安青錦は「でも、今年の最後の一番だったんで悔いがないようにやることできてよかったですね」と答えた。

その後、谷原は伝達式をリポートした相撲ジャーナリストの横野レイコさんへ「すみません、僕、さっきね、安青錦関、初めて勝ったなんて豊昇龍関に…言ったんですけど、実は４勝していらっしゃって今回で。失礼しました、と…謝っておいていただいてもいいですか？」と謝罪。これに横野さんは「お伝えいたします」と返していた。

そして、生放送中に伝達式は始まらず番組は終了した。