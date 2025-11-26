広島の栗林良吏投手が２６日、マツダスタジアム内で契約更改交渉に臨み、２０００万円増の年俸１億８０００万円（金額は推定）でサインした。来季から先発に転向する。来季３０歳シーズンで異例といえる挑戦。「不安な気持ちが一番強いですけど、不安な気持ちがあるからこそ、オフシーズン入っても前向きに、今までよりも練習できている。やらなきゃという気持ちも強い」と、意気込んだ。

入団からリリーフ一筋、５年間で２７１登板１３４セーブを積み重ねてきた。今季は夏場以降、守護神をハーン、森浦に譲り、主にセットアッパーを務めた。５５登板で１勝１敗１０セーブ、チーム３位の２３ホールド、防御率２・２４だった。ダウン提示も覚悟していた中での年俸アップ。「大満足です」と、笑顔を浮かべた。

来季からの先発挑戦は、新井監督から提案を受けて決断した。先発陣は床田、森下を筆頭に大瀬良、森がいる。さらにメジャー通算２勝、マイナー２３勝のフレディ・ターノック投手＝マーリンズ傘下３Ａ＝も加わる。リリーフ経験は豊富だが、ローテを確約されている立場ではない。

「自分もルーキーじゃない。先発は初めてですけど、６年目の選手。大瀬良さん、床田さん、森下みたいにチームを引っ張ってる選手の中に入っていけるように頑張りたい」

先発としての一番の目標には「貯金」を掲げた。「貯金を作れる投手になれれば、結果的に２ケタとか勝てたりすると思う」と心機一転、これまでと違った形で投手陣を支えていく。