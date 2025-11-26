限定クーポンで大幅割引！ADO「ブラックフライデー最終セール」

次世代の都市型モビリティを提案する電動自転車ブランド「ADO(A Dece Oasis)」が、年に一度のビッグセールを開催します。

2025年11月26日(水)から11月30日(日)までの5日間限定で、「ブラックフライデー最終セール」が実施されます。

ADO「ブラックフライデー最終セール」

開催期間：2025年11月26日(水)〜11月30日(日)

対象商品：ADO電動アシスト自転車 全モデル

販売場所：公式オンラインストア

限定クーポンコード：@PressADO

ADOは、高いデザイン性と最新技術を融合させた都市型電動自転車を展開するブランドです。

今回のセールでは、全モデルを対象に“今年最大級の特別価格”が設定されています。

最新モデル「ADO Air」シリーズをはじめ、人気の「Carbon」や「Air One」など、すべてのラインナップが対象となります。

限定クーポン併用でさらにお得に

本セールでは、特別価格に加え、さらにお得になる限定クーポンが配布されています。

公式オンラインストアのチェックアウト時にクーポンコード「@PressADO」を入力することで、セール価格からさらに12,000円の割引が適用されます。

セール価格との併用が可能となっており、年間で最もお得に購入できるチャンスです。

通勤や通学、レジャーなど、日々の移動をスタイリッシュに変えるADOの電動自転車。

都市部からアウトドアまで幅広いシーンに対応し、ゼロエミッションで持続可能な社会にも貢献します。

革新的なテクノロジーとデザインで、移動を自由で快適なものにする次世代モビリティ。

ADO「ブラックフライデー最終セール」の紹介でした。

