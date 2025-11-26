秋田杉の重箱とCAS冷凍技術！山人「山人のおせち2026」

岩手県と秋田県で温泉旅館ブランドを展開する山人が、2026年のおせち料理の予約販売を開始しました。

2025年12月10日(水)まで、数量限定で注文を受け付けています。

山人「山人のおせち2026」

予約締切：2025年12月10日(水)

配送日：2025年12月30日(火)

価格(一段重)：27,000円(税込・送料込) ※100セット限定

価格(二段重)：44,000円(税込・送料込) ※50セット限定

購入特典：温泉旅館「山人」グループ全館で利用できる宿泊補助券5,000円分

販売：公式オンラインショップ

昨年から販売を開始し、2回目となる「山人のおせち」。

今年は、2025年に秋田県男鹿市へ「山人-oga-」を開業したことを受け、内容がさらにパワーアップしました。

岩手県産の天然食材に加え、男鹿ならではの海の幸もふんだんに盛り込まれ、両県の魅力がまるごと詰まった贅沢な仕上がりです。

岩手・秋田の厳選食材とこだわり

食材には、三陸産の天然魚介や、自社養鶏による岩手県産地鶏「南部かしわ」のスモークなどを使用しています。

さらに今回は、男鹿産の「ベニズワイガニ」などの新鮮な素材も加わりました。

食品添加物は極力使用せず、昔ながらの手造りの美味しさを追求しています。

美味しさをそのまま届けるため、特殊冷凍マシン「CAS」を採用しています。

家庭の冷蔵庫で解凍するだけで、凍結前のフレッシュな状態が再現され、作りたての味わいを楽しめます。

秋田杉の焼杉重箱と豪華特典

容器にもこだわり、秋田杉の表面を焼いて炭化させる「焼杉」技術を用いたオリジナルの重箱を使用しています。

食べ終わった後も使い回しができる、サステナブルで利便性の高い木箱です。

ラインナップは、全21品の「一段重」(3人前)と、全33品の「二段重」(3〜4人前)の2種類。

購入特典として、「山人」グループ全館で利用可能な5,000円分の宿泊補助券が同封されるのも大きな魅力です。

自宅で極上の味を楽しみ、次は現地の宿へ。

山人「山人のおせち2026」の紹介でした。

