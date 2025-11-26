これぞ、最強ボブ！？【40・50代】シャレ見え & 白髪ぼかしも叶う♡「おすすめボブ」

ボブヘアがなんだかパッとしない……という人には、カットやカラー、スタイリングにひと工夫加えた垢抜けボブがおすすめ。レイヤーカットやワンカールで軽やか & 華やかに、ハイライトでの若見せはもちろん、白髪をいかしたカラーリングも◎ 今回は、人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人の髪をおしゃれに見せる最新のおすすめボブスタイルをご紹介します。

ピンク味ベージュのレイヤーボブ

ピンク味のあるベージュカラーが柔らかな印象のレイヤーボブ。繊細な毛束感がふんわり揺れ、外ハネをベースにワンカールを重ねることで、軽やかな動きが出ます。カラーの透け感が毛束同士をほどよくつなげ、白髪も自然になじんで見えるデザインです。

プツっとレイヤーボブ × 極細ハイライト

ベースはぷつっとしたラインを残したレイヤーボブ。そこに極細ハイライトをたっぷり重ねたスタイル。トップはワンカールすることでほど良い動きが加わり、こなれ感漂う仕上がりに。少しウェットに整えれば、ラフな質感がより際立つうえシルエットもキープしやすそうです。

グレージュ × ハイライトの丸みボブ

落ち着いたグレージュカラーがベースの丸みボブ。細めのベージュ系ハイライトを重ねることで、ボブのつるんとしたフォルムに奥行きをプラス。顔まわりにはハイライトを多めに入れることで、顔色まで明るく見えそう。白髪も自然に溶け込む印象のボブです。

暗髪 ×まろやかハイライトのぷつっとボブ

プツっとしたラインが際立つボブに、ほんのり外ハネを合わせたデザイン。地毛風の暗髪にホワイト寄りのグレージュを散らし、ほどよくくすんだ質感でなじませています。コントラストは強めでも浮くことはなく、白髪も自然となじみそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mabashi_hair様、@kaito_litze.osaka様、@sakosakosakosako様、@shoki______hair様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里