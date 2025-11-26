全国の高校の放送部・生徒会を中心としたクラブ・委員会ネットワークの「YOUTH TIME JAPAN project」はこのほど、全国の高校生1554人を対象に「好きなテレビ番組」を調査、ランキング結果を公表した。



【調査結果】男子とは微妙に違う!?女子高校生の「好きなテレビ番組」

男子の第5位は「プロ野球中継」。特定の球団の試合ではなく、野球全体での選出。女子ではランク外だった。



第4位は「千鳥の鬼レンチャン(フジ系)」。芸人や有名人が歌・スポーツに体を張ってチャレンジする姿が人気を集めている。こちらも女子ではランキングに入らず。



第3位は「月曜から夜ふかし(日テレ系)」。マツコ・デラックスと村上信五の掛け合いや街中の特徴的な人々のインタビューを楽しみに、女子でも第2位に入った。



第2位は「水曜日のダウンタウン(TBS系)」。さまざまな仮説を「～説」として検証する企画が話題となっているが、女子では上位に入らなかった。



第1位は「世界の果てまでイッテQ!(日テレ系)」。現在の高校3年生が生まれた2007年に放送が開始された番組で、女子でも第1位に輝き、長く愛されている番組であることが分かる。



男子がお笑い系のバラエティー番組を好む一方、女子では第3位に「CDTV ライブ! ライブ!(TBS系)」、第4位「それSnow Manにやらせて下さい(TBS系)」、第5位「Golden SixTONES(日テレ系)」など、音楽・アイドル系番組が上位に名を連ねた。



（よろず～ニュース調査班）