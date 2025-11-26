Visaが新たに発表した「AIエージェントによる買い物」「コード決済Scan To Pay」「ステーブルコイン送金」とは? - 決済・金融の祭典「SFF 2025」シンガポール現地レポ

Visaが新たに発表した「AIエージェントによる買い物」「コード決済Scan To Pay」「ステーブルコイン送金」とは? - 決済・金融の祭典「SFF 2025」シンガポール現地レポ