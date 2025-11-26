北海道電力泊（とまり）原子力発電所（北海道泊村）３号機の再稼働について、泊村に隣接する神恵内（かもえない）村の高橋昌幸村長は２６日午前、同意すると表明した。

再稼働は地元自治体の同意が事実上の要件で、立地・周辺４町村のうち、同意の表明は泊村に続いて２自治体目。

高橋村長は同意の理由について、原子力規制委員会の安全審査に合格したことや地元への経済効果への期待を挙げ、「村民の原発に対する知識や理解は深まっている。これからも原発とともに生きていかなければならない地域だ」とし、国のエネルギー政策に協力する姿勢を強調。一方で、「安全性の追求に終わりはなく、国へは厳格な指導、監督のもとに原子力政策を進めていただくよう求める」と述べた。

４町村のうち残る共和町も早ければ２６日午後、岩内町は近日中に同意を表明する見通し。鈴木直道知事も、近く道議会定例会で再稼働を容認する意向を示す方針だ。

泊原発は２０１２年５月に運転を停止。北電は１３年７月に規制委へ安全審査を申請した。３号機は今年７月、安全審査に合格し、北電は２７年早期の再稼働を目指している。