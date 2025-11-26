きょう（水）は低気圧が陸地から離れるため、太平洋側は晴れて青空が広がるでしょう。日差しのぬくもりを感じられる一日になりそうです。

きょう午後は太平洋側で晴れて、にわか雨もなさそうなので、洗濯物を干したままお出かけできるでしょう。ただ、沿岸部は風がやや強いので、洗濯物はしっかりとめるのが良さそうです。一方、日本海側は昼過ぎまでしぐれる所があり、北陸では夕方まで雷雨になるでしょう。ただ、次第に天気は回復して、夜は雨の止む所が多くなりそうです。

晴れる太平洋側はきのうより気温がアップし、日中はポカポカ陽気になるので、冬のコートは必要なさそうです。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ： 8℃ 釧路： 8℃

青森 ：11℃ 盛岡： 9℃

仙台 ：14℃ 新潟：14℃

長野 ：12℃ 金沢：15℃

名古屋：18℃ 東京：18℃

大阪 ：17℃ 岡山：18℃

広島 ：19℃ 松江：16℃

高知 ：20℃ 福岡：16℃

鹿児島：19℃ 那覇：23℃

あす（木）は、午前中は高気圧に覆われて、全国的に晴れて青空が広がる所が多いでしょう。日本海側でも晴れ間がありそうです。ただ、夕方以降は低気圧がやってくるため、雨の降る所が多くなるでしょう。あさって（金）は低気圧が発達するため、北日本では冬の嵐になりそうです。この時期は広範囲での晴天は長く続かないので、あすの昼間にかけての晴天を有効に使うと良さそうです。