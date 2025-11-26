レクサス新「最上級コンパクトカー」に反響殺到！ 「“1人乗り”でこの豪華さは凄い」「高級感を感じる」「“完全自動運転”ってイイね」の声も！ ちいさくて移動もヨユーの「LSマイクロコンセプト」に熱視線！

ラグジュアリーの概念を“最小サイズ”へ凝縮

2025年10月29日（一般公開日は31日）から11月9日まで開催されていた「ジャパンモビリティショー2025」では、最新技術を披露するために多くのメーカーが集まりました。

その会場で大きな話題を呼んだのが、レクサスが初公開した新コンセプトモデル「LEXUS LS Micro Concept（レクサス LS マイクロコンセプト）」です。

未来の都市型モビリティの姿が世界的に議論される今、レクサスが提示したこのモデルは、従来の自動車観を揺さぶる提案として来場者の関心を集め、ネット上では多くの反響がみられます。

1人乗りだけど豪華なインテリアがカッコイイ！

レクサスは創業当初から、クルマを単なる移動手段ととらえず、ユーザーの生活全体を豊かにする“体験”を重視してきました。

高級車市場が電動化、自動運転、サービス化と多面的に変化し続けるなかにあっても、同ブランドは36年間にわたり独自の哲学を軸に進化を続け、他では真似できない存在感を築き上げてきたのです。

その象徴がフラッグシップモデルのLSであり、長年にわたりエグゼクティブセダンの王道として認知されていました。

しかし今年、そのLSが根本的な転換期を迎えました。従来「Luxury Sedan（ラグジュアリーセダン）」を意味していたLSは、この発表を機に「Luxury Space（ラグジュアリースペース）」へと再定義され、クルマという器ではなく“空間そのものの価値”を追求する新しいコンセプトとして生まれ変わりました。

これは、国内外で話題となっている都市インフラの再設計や、最新の移動サービスの普及を踏まえた、時代性に即した大胆な変化だと言えるでしょう。

今回披露されたのは、豪華な6輪ラウンジカー「LS Concept（LSコンセプト）」、スポーティな外観と広々とした室内を融合させた「LS Coupe Concept（LSクーペコンセプト）」、そして最も象徴的な“未来のパーソナル移動体”として位置づけられたLS Micro Conceptの3モデルです。

なかでもMicro Conceptは、都市交通における「ラストワンマイル問題」を解決するためのアプローチとして高い関心を呼びました。

このMicro Conceptのボディは、前2輪と後1輪による3輪構造で、都市部の細い路地や複雑な交差点でも軽快に走ることを想定して設計されています。

1人乗りでありながら、座席は航空機のファーストクラスを彷彿とさせる贅沢な仕様で、短距離の移動でも乗員の快適性を損なわないつくりとなっています。

そして最大の特徴が、ハンドルもペダルも持たない完全自動運転です。乗り込んで目的地を設定するだけで動き出す仕組みは、従来の“運転するクルマ”とはまったく異なる概念を提示しています。

パワートレインについては詳細が明らかにされていませんが、レクサスの静粛性へのこだわりを考えれば、滑らかに駆動する電気モーターが採用される可能性が高いでしょう。

Micro Conceptはあくまでショーモデルであり、販売時期や価格は未定です。しかし、都市間をLS Conceptで移動し、最終的な目的地近くではMicro Conceptへと乗り換えるという“移動の分業化”は、これからの都市生活のひとつの方向性を指し示しているようにも思えます。

レクサスが車両単体ではなく移動体験全体をデザインしようとしている姿勢は、同ブランドの次なるステージを象徴していると言えるでしょう。

インターネット上でも、この新たなアプローチにさまざまな声が広がっています。「LSの概念がここまで変わるとは思わなかった」「ラストワンマイルを真剣に考えているのが伝わる」「未来都市の移動ツールそのもの」「1人乗りでこの豪華さはレクサスらしい」「完全自動運転を当たり前としているのが今っぽい」「3輪なのに高級感を感じるデザイン」「市街地で本当に使われたら面白い」「価格が気になるところ」といった声が並び、その期待値の高さがうかがえます。

LSという名の再定義を皮切りに、レクサスが描く未来のモビリティ像がどのように具体化していくのか、今後の動向から目が離せません。