ディズニーストアに、2025年12月5日（金）公開のディズニー映画最新作『ズートピア２』からインスパイアされた新コレクション「Disney ZOOTOPIA2」が登場。

「ジュディ・ホップス」と「ニック・ワイルド」をはじめ、「ゲイリー」や「パウバート」など注目の新キャラクターも登場する、映画の公開が待ち遠しくなるグッズが勢揃いします☆

ディズニーストア 映画『ズートピア２』コレクション「Disney ZOOTOPIA2」

発売日：2025年11月28日（金）より順次

販売店舗：ディズニーフラッグシップ東京、ディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストア

※発売日の店舗での購入には、ディズニーストアクラブアプリを使用した来店予約が必要となります

ディズニーストアから、ディズニー・アニメーション映画『ズートピア２』にインスパイアされた新コレクション「Disney ZOOTOPIA2」が登場。

作品らしさが詰まったカラフルでポップな色使いで、お馴染みのバディ「ジュディ・ホップス」と「ニック・ワイルド」をはじめ、魅力あふれる個性豊かなキャラクターが大集合する『ズートピア２』の世界観を心ゆくまで楽しめるコレクションです。

コレクションには、ぬいぐるみとぬいぐるみキーチェーンを中心に、日常使いしやすい雑貨類も豊富に展開。

ぬいぐるみやぬいぐるみキーチェーンには、「ジュディ・ホップス」や「ニック・ワイルド」に加え「ゲイリー・ダ・スネーク」「ニブルズ・メープルスティック」「パウバート」など注目の新キャラクターが仲間入りします。

お気に入りのキャラクターと一緒に映画を楽しむのもおすすめです。

そのほか、ステンレスボトルやエコバッグ、ミニタオルなど、デイリーユースにぴったりな雑貨もラインナップ。

さらに、シークレットアイテムからは、キャラクターのユニークな表情がかわいい全7種のキーチェーンが登場します☆

ゲイリー・ダ・スネーク ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン Disney ZOOTOPIA2

価格：2,800円 (税込)

サイズ：全長 約26cm

キャラクター 約高さ16.5×幅9.5×奥行き15.5cm

映画『ズートピア2』の新キャラクター「ゲイリー・ダ・スネーク」のぬいぐるみキーホルダー。

夢の楽園“ズートピア”に突如現れた指名手配犯のヘビ「ゲイリー」がデザインされています。

バッグを掛けて、とぐろを巻いているポーズが細部までこだわって再現されているのがポイントです。

ニブルズ・メープルスティック ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン Disney ZOOTOPIA2

価格：2,800円 (税込)

サイズ：全長 約26cm

キャラクター 約高さ16×幅13×奥行き99cm

行動力とエネルギーに満ちたビーバー「ニブルズ・メープルスティック」のぬいぐるみキーホルダー。

レザー風素材で表現したしっぽなど、個性たっぷりのキャラクターがしっかり再現されています。

長さの異なる大きな前歯がインパクト大！

パウバート ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン Disney ZOOTOPIA2

価格：2,800円 (税込)

サイズ：全長 約30cm

キャラクター 約高さ23×幅14.5×奥行き8.5cm

“ズートピア”創設者一族の御曹司のオオヤマネコ「パウバート」のぬいぐるみキーホルダー。

柔和で社交的な「パウバート」の、カジュアルなスタイルが魅力的です。

手持ちのバッグに付けて、キャラクターと一緒におでかけをお楽しめます。

ジュディ・ホップス＆ニック・ワイルド 半袖Tシャツ ホワイト Disney ZOOTOPIA2

価格：4,500円 (税込)

サイズ：フリーサイズ

疾走感あふれる「ジュディ・ホップス」と「ニック・ワイルド」をデザインした半袖のコットンTシャツ。

絆を感じるアルファベットロゴは、キラキラのラメ仕様になっています。

まっすぐ引かれた赤色のラインがスピード感たっぷり、エネルギッシュな印象です。

ニック・ワイルド＆ゲイリー・ダ・スネーク マルチポシェット Disney ZOOTOPIA2

価格：5,800円 (税込)

サイズ：約高さ42×幅21×奥行き13cm

ショルダー部分(ゲイリー･ダ･スネーク) 約104cm ※調節不可

ショルダー部分 約71〜140cm ※調節可能

「ゲイリー・ダ・スネークデザイン」のショルダーストラップが付いた「ニック・ワイルド」のマルチポシェット。

ピンク色のアロハシャツ姿の「ニック・ワイルド」が再現されたポシェットは、ふさふさとしたしっぽなど、ぬいぐるみのようなディテールが魅力です。

ヘビの「ゲイリー」をデザインした、ユニークな替えストラップの長いボディを肩に掛けてポシェットを見ると「ニック・ワイルド」と目が合う仕様になっています。

ズートピア2 ステンレスボトル Disney ZOOTOPIA2

価格：2,800円 (税込)

サイズ：約高さ17×直径6.6cm

かわいらしくデフォルメされたキャラクターたちが集合したステンレスボトル。

お馴染みのキャラクターに加えて、新キャラクターの「ゲイリー・ダ・スネーク」や「パウバート」「ニブルズ・メープルスティック」もデザインされています。

「ジュディ・ホップス」と「ニック・ワイルド」は『ズートピア2』で着用している新しい服装になっているのにも注目です。

ズートピア2 シークレットキーホルダー デフォルメ Disney ZOOTOPIA2

価格：900円 (税込) ※ランダム封入

パッケージサイズ：約高さ5×幅4×奥行き2.8cm

映画『ズートピア2』に登場するキャラクターたちをデザインした、楽しい仕掛け付きのシークレットキーホルダー。

デフォルメキャラクターの頭と体のパーツが分かれているので、指で触ったりすると左右に動きます。

デザインは「ジュディ・ホップス」「ニック・ワイルド」「クロウハウザー」「ボゴ署長」「ニブルズ・メープルスティック」「ゲイリー・ダ・スネーク」「パウバート」の全7種類です。

うるぽちゃちゃん「ズートピア」シリーズ

価格：各1,600円(税込)

「ズートピア」シリーズのキャラクターをモチーフにした「うるぽちゃちゃん」が初登場します！

「ジュディ・ホップス」や「ニック・ワイルド」をはじめ「クロウハウザー」「フィニック」「フラッシュ」などのお馴染みのキャラクターから、『ズートピア２』の新キャラクターまで勢揃い。

各キャラクターの細部までこだわった衣装がポイントで、コレクター心をくすぐるラインナップになっています。

「ジュディ・ホップス」と「ニック・ワイルド」をはじめ「ゲイリー」や「パウバート」など注目の新キャラクターグッズも勢揃い。

ディズニーストアにて2025年11月28日より順次販売が開始される、映画『ズートピア２』コレクション「Disney ZOOTOPIA2」の紹介でした☆

© Disney

