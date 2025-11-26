約382万円！ トヨタ「“新”ヴォクシー」に大注目！ 全長4.7m“ちょうど良いサイズ”×「精悍2段ライト」採用！ 「3列シートミニバンの“大定番”」初の一部改良で何が変わった？

現行型初の「一部改良」 中身は？

トヨタ「ヴォクシー」は、ミドルサイズミニバンのなかでもトップの販売台数を記録する大人気モデルです。

現行型は2022年に登場し、2025年9月には初となる一部改良を行った最新モデルが発表されています。どのようなクルマで、改良では何が変わったのでしょうか。

トヨタ「ヴォクシー」が一部改良

ヴォクシーは兄弟車「ノア」とともに2001年11月に登場しました。

旧い設計の「タウンエースノア」「ライトエースノア」を一新させたもので、5ナンバーサイズに収まるほどよいサイズ感と手頃な価格、便利なスライドドアの装備はそのままに、新たに低床のFFプラットフォームを採用。広い室内空間と低床化を実現しました。

以後、ミニバンジャンルでは大定番といえるモデルとして支持され、国内販売台数のトップを堅持しています。

ノアとヴォクシーは基本的に共通車種となりますが、ヴォクシーでは精悍な表情の2段ライトやメッキガーニッシュを備え、きらびやかで存在感あるスタイリッシュなデザインを採用しています。

現行型は2022年1月に発売された4代目。「TNGA」プラットフォームの採用により、走行性能を飛躍的に向上。先進運転支援「トヨタセーフティセンス」も機能を熟成させ、安全性能と運転時の疲労軽減を図りました。

ボディサイズは全長4695mm×全幅1730mm×全高1895-1925mm、ホイールベースは2850mm。

全モデルで車幅が1700mmを超え「3ナンバー」となりましたが、極端な拡大は図らず、全長なども維持され、扱いやすいサイズを守っています。

パワートレインは1.8リッターガソリンハイブリッドと2リッターガソリンエンジンで、いずれもCVTを組み合わせます。駆動方式はFFが基本で、4WDも用意しています。

発売当初から多数の受注を獲得し、一時は受注停止が続いていたヴォクシーですが、今回、現行型登場から3年を迎えて、初めての一部改良が実施されました。

主に装備の見直しやボディカラーの変更などが行われています。

機能装備ではまず、ETC2.0ユニットやバックガイドモニター、ブラインドスポットモニターが標準化。人気のオプションだったものが装備されています。

上級モデル「S-Z」では、内蔵ナビ機能のない「ディスプレイオーディオ」が装備されていましたが、新たにナビ機能付きの「ディスプレイオーディオPlus」に変更。また、地上デジタルTVを装備し、利便性が高まっています。

またS-Zには、セットオプションに含まれていた「デジタルインナーミラー」が単独オプションとなり、選択肢を拡大しています。

セットオプションは従来通り残っており、「アドバンストドライブ（渋滞時支援）＋緊急時操舵支援（アクティブ操舵機能付き）＋フロントクロストラフィックアラート（FCTA）＋レーンチェンジアシスト＋ドライバーモニター」のセットと、「アドバンストパーク＋パノラミックビューモニター（床下透過表示機能付）＋パーキングサポートブレーキ（PKSB・後方歩行者＋周囲静止物）」セットがあります。

さらに、ハイブリッド車には「給電アタッチメント」が設定されました。

アウトドアレジャーなどで車内の1500Wコンセントを使う場合、通常は窓を開けて配線を通しますが、給電アタッチメントを使うと虫や雨などの侵入を防ぐことができます。

ボディカラーは4色のみに絞られ、「プラチナホワイトパールマイカ」「メタルストリームメタリック」「アティチュードブラックマイカ」「グリッターブラックガラスフレーク」を用意します。

ホワイトは新色で、従来の「ホワイトパールクリスタルシャイン」を置き換えており、また「マッシブグレー」「スパークリングブラックパールクリスタルシャイン」が廃止されました。

ラインナップはベーシックな「S-G」、上級の「S-Z」の2モデル。乗車定員はS-Zが7人乗りのみで、S-Gは7人乗りと8人乗りを設定。いずれもガソリン、ハイブリッドとFF、4WDを設定しています。

一部改良を行った新ヴォクシーの価格（消費税込）は381万5900円から421万9600円となっています。