ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、日本発のエンターテイメント・ブランドが集結するイベント“ユニバーサル・クールジャパン 2026”を開催します。

世界中で絶大な人気を誇る「名探偵コナン」の世界に全身で飛び込める“名探偵コナン・ワールド”が登場します。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン“ユニバーサル・クールジャパン 2026”名探偵コナン

開催期間：2026年1月30日(金)〜6月30日(火)

※“名探偵コナン・ミステリー・レストラン”は2026年5月31日(日)まで

開催場所：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

毎年大好評を博している一大イベント“名探偵コナン・ワールド”が、2026年も開催決定。

パークならではのクオリティで実現した3つのアトラクションで、驚愕の進化を遂げた事件に挑みます。

前代未聞の危機にさらされるコナンたちと共に、異次元の緊迫感を生身で味わう唯一無二の推理体験が待っています。

名探偵コナン・ザ・エスケープ

開催場所：ステージ 18

アトラクション形式：リアル脱出ゲーム

緊迫感MAXの謎解き体験で、コナンの世界を全身で体感できるリアル脱出ゲーム。

自らの頭脳を使って事件解決に挑む、本格的なアトラクションです。

名探偵コナン×ストーリー・ライド

開催場所：ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド

アトラクション形式：ストーリー・ライド

※2026年2月2日(月)〜2月21日(土)の期間は休止

大人気ライド・アトラクション「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」とコラボレーション。

耳元で展開するストーリーと爽快なコースター体験が融合し、物語の世界へ没入できます。

名探偵コナン・ミステリー・レストラン

開催場所：ロンバーズ・ランディング

開催期間：2026年1月30日(金)〜5月31日(日)

アトラクション形式：エンターテイメント・レストラン

毎年大人気のエンターテイメント・レストランが、従来の“ミステリー×食”体験に加え、本格的な生歌を取り入れパワーアップ。

音楽と緊迫のアクションが交差する、全く新しい“ミステリー×食×音楽”体験へと進化します。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン“ユニバーサル・クールジャパン 2026”名探偵コナンの紹介でした。

© 2026 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会

