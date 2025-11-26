学びの循環を表現！フレアリンク「コーポレートロゴ リニューアル」
法人向けオーダーメイドIT/DX人材育成サービスを提供するフレアリンクが、コーポレートロゴマークをリニューアルしました。
2025年11月25日(火)より、新たなデザインの使用を開始しています。
フレアリンク「コーポレートロゴ リニューアル」
使用開始日：2025年11月25日(火)
リニューアル対象：コーポレートロゴマーク
今回のロゴ刷新は、フレアリンクが大切にしてきた「オーダーメイド人材育成」を、より未来志向で磨き続ける意志の表れです。
技術革新やセキュリティリスクの増大など、企業の人材育成を取り巻く環境は変化しています。
顧客企業の経営戦略にリンクした人材育成を通じ、事業成長を強力に後押しする“伴走者”でありたいという想いが込められました。
「学びの循環」と「技術と人の橋渡し」を表現
新ロゴのデザインは、旧来のモチーフを踏襲しつつ、より立体的で軽快なプロポーションへと進化しました。
上向きに重なり合う炎のシンボルは、企業と人材が共に成長するプロセスを象徴しています。
また、丸みを帯びたループ形状は、出発点と実践を往復する「学びの循環性」を表現しています。
テーマカラーには、旧ロゴよりも彩度を高めたブルーグラデーションを採用。
深いブルーは専門性と信頼性を、明るいシアンは技術力の広がりと柔軟性を表しています。
2色の滑らかなグラデーションは、「技術と人」「学びと実践」を橋渡しする同社の役割そのものです。
ベストセラー技術入門書「スッキリわかる入門シリーズ」のノウハウを持つ人材育成企業が掲げる新たなシンボル。
フレアリンク「コーポレートロゴ リニューアル」の紹介でした。
