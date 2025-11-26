学びの循環を表現！フレアリンク「コーポレートロゴ リニューアル」

法人向けオーダーメイドIT/DX人材育成サービスを提供するフレアリンクが、コーポレートロゴマークをリニューアルしました。

2025年11月25日(火)より、新たなデザインの使用を開始しています。

フレアリンク「コーポレートロゴ リニューアル」

使用開始日：2025年11月25日(火)

リニューアル対象：コーポレートロゴマーク

今回のロゴ刷新は、フレアリンクが大切にしてきた「オーダーメイド人材育成」を、より未来志向で磨き続ける意志の表れです。

技術革新やセキュリティリスクの増大など、企業の人材育成を取り巻く環境は変化しています。

顧客企業の経営戦略にリンクした人材育成を通じ、事業成長を強力に後押しする“伴走者”でありたいという想いが込められました。

「学びの循環」と「技術と人の橋渡し」を表現

新ロゴのデザインは、旧来のモチーフを踏襲しつつ、より立体的で軽快なプロポーションへと進化しました。

上向きに重なり合う炎のシンボルは、企業と人材が共に成長するプロセスを象徴しています。

また、丸みを帯びたループ形状は、出発点と実践を往復する「学びの循環性」を表現しています。

テーマカラーには、旧ロゴよりも彩度を高めたブルーグラデーションを採用。

深いブルーは専門性と信頼性を、明るいシアンは技術力の広がりと柔軟性を表しています。

2色の滑らかなグラデーションは、「技術と人」「学びと実践」を橋渡しする同社の役割そのものです。

ベストセラー技術入門書「スッキリわかる入門シリーズ」のノウハウを持つ人材育成企業が掲げる新たなシンボル。

フレアリンク「コーポレートロゴ リニューアル」の紹介でした。

