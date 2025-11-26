【ロッテ】チルドデザート「生 チョコパイ」に「ストロベリー」が登場/ シリーズ初“果汁入り”ホイップ、冬春限定で発売
ロッテは12月1日、チルドデザート「生 チョコパイ」シリーズから、「ストロベリー」を全国のスーパーマーケットとドラッグストアで発売する。オープン価格で、想定小売価格は税込200円前後。
「生 チョコパイ」は、1983年発売のロングセラー商品「チョコパイ」をチルドデザートにしたもので、テスト販売を経て、2021年11月から本格販売を開始。ホイップクリームやふわふわ食感が楽しめる商品として展開している。
今回、同商品で初となる“果汁入り”の苺ホイップクリームを使用。ケーキとクリームをホワイトチョコで包んだ。冬･春の限定商品として販売する。◆「生 チョコパイ〈ストロベリー〉」
ふんわり食感のケーキに、果汁入りの甘酸っぱい苺ホイップクリームをサンドし、ホワイトチョコレートで包んで仕上げた。苺の果汁は生換算で4.3%。「スプーンやフォークを使わず、仕事や家事の合間でも食べやすい」商品としている。
「生 チョコパイ〈ストロベリー〉」中身のイメージ
「生 チョコパイ〈ストロベリー〉」
【販売概要】
発売日: 2025年12月1日(月)
販売場所: 全国のスーパーマーケット･ドラッグストア
内容量: 1個
消費期限: 5日間
価格: オープン価格(想定小売価格 税込200円前後)