犬を愛している「高校生の息子さん」が帰宅して、突然ケージで寝転がり…まさかの展開で見せた「ワンコの反応」が反響を呼んでいます。

話題となっている動画は記事執筆時点で118万回再生を突破し、「めちゃくちゃ訴えてるｗ」「この顔大好き」といったコメントが寄せられています。

ケージに頭を突っ込んで

TikTokアカウント「kurumi_dayon」に投稿されたのは、犬を愛している「高校生の息子さん」が帰宅して、突然ケージで寝転がった時の元野犬「クルミシャン」の様子。

家に帰ってくると、クルミシャンのいるケージに向かい、頭を突っ込んで寝そべっている高校生の息子さん。限界までクルミシャンに近づいて、ナデナデしているようです。

「入りすぎ…」

愛しかない息子さんですが、ケージの奥にいるクルミシャンはいたって冷静なご様子。「すいませんけど…小屋入りすぎじゃないですか…」と言いたげな表情で、じーっとこちらを見ていたんだとか。

息子さんが小屋に入ったことで、奥に追いやられている形になったクルミシャン。「息子さん…入りすぎ…」と虚無の表情でママに訴えかけるクルミシャンに、思わず笑みがこぼれてしまいます。

ワンコの冷静な対応

「半身入ってるけど…」と、とどまるところを知らないクルミシャンのツッコミ。小学生の頃は将来の夢は犬だったという息子さんの、クルミシャンへの愛も止まりません。

2分後には出て、ケージは広さを取り戻したのだそうです。愛情いっぱいの息子さんの行動にも、冷静すぎるまさかの反応を見せてくれたクルミシャンなのでした。

投稿には「めちゃくちゃ訴えてるｗ」「この顔大好き」「大好きがダダ漏れ！」「なんとも言えない顔してるのいい」「最初でもう面白い」「可愛すぎる」といったコメントが寄せられています。

