犬を愛している『高校生の息子』が帰宅→突然ケージで寝転がり…まさかの展開で見せた『ワンコの反応』が118万再生「訴えてるｗ」「可愛すぎ」
犬を愛している「高校生の息子さん」が帰宅して、突然ケージで寝転がり…まさかの展開で見せた「ワンコの反応」が反響を呼んでいます。
話題となっている動画は記事執筆時点で118万回再生を突破し、「めちゃくちゃ訴えてるｗ」「この顔大好き」といったコメントが寄せられています。
ケージに頭を突っ込んで
TikTokアカウント「kurumi_dayon」に投稿されたのは、犬を愛している「高校生の息子さん」が帰宅して、突然ケージで寝転がった時の元野犬「クルミシャン」の様子。
家に帰ってくると、クルミシャンのいるケージに向かい、頭を突っ込んで寝そべっている高校生の息子さん。限界までクルミシャンに近づいて、ナデナデしているようです。
「入りすぎ…」
愛しかない息子さんですが、ケージの奥にいるクルミシャンはいたって冷静なご様子。「すいませんけど…小屋入りすぎじゃないですか…」と言いたげな表情で、じーっとこちらを見ていたんだとか。
息子さんが小屋に入ったことで、奥に追いやられている形になったクルミシャン。「息子さん…入りすぎ…」と虚無の表情でママに訴えかけるクルミシャンに、思わず笑みがこぼれてしまいます。
ワンコの冷静な対応
「半身入ってるけど…」と、とどまるところを知らないクルミシャンのツッコミ。小学生の頃は将来の夢は犬だったという息子さんの、クルミシャンへの愛も止まりません。
2分後には出て、ケージは広さを取り戻したのだそうです。愛情いっぱいの息子さんの行動にも、冷静すぎるまさかの反応を見せてくれたクルミシャンなのでした。
投稿には「めちゃくちゃ訴えてるｗ」「この顔大好き」「大好きがダダ漏れ！」「なんとも言えない顔してるのいい」「最初でもう面白い」「可愛すぎる」といったコメントが寄せられています。
クルミシャンの賑やかな日常は、TikTokアカウント「kurumi_dayon」でチェックすることができます。
